احسانی گفت: طرح جداسازی آب شور از آب شیرین رودخانه حبله‌رود و انتقال آب به دشت گرمسار از طریق بند انحرافی سیمین‌دشت، یکی از پروژه‌های کلیدی تأمین آب غرب استان سمنان است.

باشگاه خبرنگاران _ سیده نسترن حسن آبادی؛ احسانی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان در حاشیه بازدید وزیر نیرو از بند انحرافی سیمین‌دشت گفت: این سازه بتنی که در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسیده، ۱۲۷ متر طول و ۱۹.۵ متر عرض دارد و نقش مهمی در تأمین آب شرب و کشاورزی دشت گرمسار ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت دشت گرمسار به‌عنوان یکی از دشت‌های حاصلخیز کشور گفت: این منطقه با وسعتی حدود ۵۰ هزار هکتار، از منابع اصلی تولید محصولات کشاورزی استان به‌شمار می‌رود و تأمین پایدار آب آن، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه حیاتی است.

احسانی افزود: منبع اصلی تأمین آب دشت گرمسار، رودخانه حبله‌رود است؛ اما به‌دلیل عبور از سازندهای نمکی، همواره با مشکل شوری مواجه بوده است. از این‌رو، طرح جداسازی شاخه‌های شور و شیرین رودخانه و انتقال آب شیرین از طریق بند سیمین‌دشت به اجرا درآمده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان تصریح کرد: تاکنون خط لوله انتقال آب از تصفیه‌خانه گرمسار تا مرز استان به طول ۲۲ کیلومتر تکمیل شده و ادامه مسیر به طول ۱۹ کیلومتر در محدوده شرکت آب منطقه‌ای تهران، توسط شرکت آب نیرو در حال اجراست.

وی با اشاره به عملیات جهادی انجام‌شده برای افزایش ظرفیت انتقال آب گفت: تنها در یکی از مراحل لایروبی حوضچه‌های بند سیمین‌دشت، حدود هفت‌هزار مترمکعب گل‌ولای از مسیر تخلیه شد تا جریان آب بهبود یابد.

