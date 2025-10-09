باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۷۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان