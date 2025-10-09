امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۴ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم  ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و ۷۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان 
