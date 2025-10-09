باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: «تا زمانی که این مترو به متروی تهران تحویل داده نشود، همچنان با مشکلات مدیریتی و بهره‌برداری مواجه خواهیم بود.

وی افزود: «ایستگاه‌هایی در محدوده شهرستان برای حمل‌ونقل مسافر تعبیه شده، اما به دلیل طولانی بودن فاصله حرکت قطارها که در حال حاضر حدود دو ساعت است، از سوی مردم اقبالی برای استفاده از این مترو انجام نشده است.

صادقلو با اشاره به حجم سنگین سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه اظهار داشت: «مترو مهستان با جانمایی مناسب ایستگاه‌ها در مرکز شهرستان و کنار بزرگراه می‌تواند خدمات ارزشمندی به شهروندان ساوجبلاغ و سایر شهرستان‌های غرب استان البرز ارائه کند، مشروط بر آنکه مشکلات مدیریتی موجود برطرف شود.

فرماندار ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: «استاندار البرز و نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی در جریان کامل این مشکلات هستند. از زمان استقلال استان البرز، به دلیل محدودیت‌های مصوبات و اساسنامه متروی تهران، امکان بهره‌برداری مشترک فراهم نبوده است. به همین دلیل، پیگیری‌ها از سوی استاندار و نماینده مردم در مجلس در حال انجام است تا از طریق هیئت دولت، واگذاری رسمی این خط به شورای اسلامی و شهرداری تهران صورت گیرد و وضعیت فعلی سامان یابد.

وی در پایان تأکید کرد: «تمام هزینه‌های مرتبط با رفع نواقص و سایر امور اجرایی از سوی شرکت عمران مهستان به متروی تهران پرداخت خواهد شد.