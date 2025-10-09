مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا اعلام کرد: تمامی واحد‌های صنفی و اماکن عمومی مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت قوانین کشور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، در پی بازنشر برخی تبلیغات، تصاویر و کلیپ‌های مغایر با عفت عمومی و هنجار‌های اجتماعی در تعدادی از واحد‌های صنفی، به‌ویژه صنوف پذیرایی، اعلام کرد: برابر قانون نظام صنفی کشور، ضوابط انتظامی مصوب و همچنین مقررات مربوط به قانون تسهیل صدور مجوز‌ها و نظارت پسینی مندرج در درگاه ملی مجوز‌های کشور، تمامی واحد‌های صنفی و اماکن عمومی مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.

این مرکز عنوان کرد: به منظور پیشگیری از تعطیلی یا پلمب واحد‌های صنفی در شرایط اقتصادی فعلی و جلوگیری از متضرر شدن فعالان صنوف، تأکید می‌شود در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی و مقررات اعلام‌شده، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ و دستورالعمل بند «د» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، موضوع تعلیق یا ابطال پروانه کسب و فعالیت حسب مورد از طریق کمیسیون‌های نظارت، هیأت عالی نظارت و دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این مرکز از کلیه صنوف و مدیران اماکن عمومی خواسته است ضمن رعایت دقیق موازین قانونی، نسبت به نظارت مستمر بر محتوای منتشره در صفحات رسمی و تبلیغات واحد خود اقدام کنند.

برچسب ها: پلیس نظارت بر اماکن عمومی ، فراجا ، واحدهای صنفی
خبرهای مرتبط
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز
پلمب یک کافه رستوران به دلیل سرو مشروبات الکلی در بوستان نهج‌البلاغه
پلمب یک بستنی فروشی در تهران به دلیل فروش مشروبات الکلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
ارائه خدمات امدادی نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به ۶۷۹ نفر
بازگرداندن یک بهله عقاب طلایی در شهریار به طبیعت پس از درمان
وزیر راه بر اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن ایثارگران تأکید دارد
تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان و قلب اقتصادی کشور است
کالا‌های اساسی به وفور موجود است، اما توزیع باید سریع‌تر انجام شود
آخرین اخبار
سامانه‌های داوری حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
تشکیل دبیرخانه پیگیری حقوقی از مصدومین شیمیایی و شهدای ترور
کالا‌های اساسی به وفور موجود است، اما توزیع باید سریع‌تر انجام شود
تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان و قلب اقتصادی کشور است
وزیر راه بر اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن ایثارگران تأکید دارد
ارائه خدمات امدادی نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به ۶۷۹ نفر
خودیاری و مراقبت‌‏های اولیه سلامت روان موجب کاهش صدمات در بحران‌ها می‌شود
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
بازگرداندن یک بهله عقاب طلایی در شهریار به طبیعت پس از درمان
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است