رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نمایشگاه شیراز اکسپو ظرفیت‌های عمرانی کشور و استان فارس را به منطقه معرفی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در دیدار دکتر محسن نهاوندی مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس با دکتر محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، آخرین برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای برگزاری رویداد بزرگ شیراز اکسپو 2025 تشریح شد.

رضایی با استقبال از برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو 2025 گفت: جای خالی چنین رویدادی در استان همواره احساس می شد و امروز شاهد همت و اراده مسئولین استانی و شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس هستیم که برگزاری این رویداد بین المللی را عملیاتی کردند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایشگاه شیراز اکسپو می تواند در خنثی سازی تحریم های اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی نقش آفرینی کند افزود: معرفی و حضور توان داخلی در بازارهای منطقه ای و توسعه صادرات غیرنفتی می تواند به ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در سطح منطقه منجر شود.

او با اشاره به ظرفیت های برجسته کشور و استان فارس در حوزه عمرانی افزود: این رویداد زمینه ساز معرفی و نمایشی از توان مهندسی و عمرانی کشور و استان فارس است به طوری که راه را برای افزایش همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه باز خواهد کرد.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با هدف معرفی توانمندی های صادراتی ایران و استان فارس به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس با حضور بیش از ۳۰۰ هیئت خارجی برگزار خواهد شد.

برچسب ها: نمایشگاه های بین المللی فارس ، شیراز ، اکسپو
