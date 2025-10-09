اسرائیل به طور رسمی آزادی مروان البرغوثی، از رهبران برجسته جنبش فتح را در هرگونه قرارداد تبادل اسرا با حماس رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر نخست‌وزیری رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که مروان البرغوثی (از رهبران برجسته جنبش فتح) در چارچوب تبادل اسرا آزاد نخواهد شد.

پیش از این، نام چهار اسیر برجسته فلسطینی در صدر فهرست اسامی‌ای قرار داشت که جنبش حماس در هرگونه قرارداد تبادل اسرای آتی در مذاکرات شرم الشیخ، خواستار آزادی آنها بود؛ چرا که این افراد از وزن سیاسی و نمادین بالایی در عرصه فلسطین برخوردارند.

در همین راستا روزنامه اسرائیلی جروزالم پست ذکر کرده بود که مروان البرغوثی، نفر اول این فهرست است. نظامیان اسرائیلی، البرغوثی را در آوریل ۲۰۰۲ در رام‌الله، طی عملیاتی اسیر کردند. او بعدا توسط یک دادگاه سوری در رژیم تروریستی اسرائیل به ۵ فقره قتل و اتهامات دیگر محکوم و به ۵ بار حبس ابد به علاوه سال‌های جدیدی برای در اسارات ماندن محکوم شد.

شایان ذکر است که آتش‌بس میان حماس و رژیم تروریستی اسرائیل رسما در شرم‌الشیخ مصر امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمک‌ها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانه‌ها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

