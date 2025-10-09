رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورت نبود قوانین مشخص، پلتفرم‌ها می‌توانند به ابزاری علیه مردم، وحدت ملی و ارزش‌های فرهنگی کشور‌ها تبدیل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد امین آقامیری- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی_-پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) طی سخنانی در همایش تجلیل از مبلغان فعال فضای مجازی در دفاع مقدس ۱۲ روزه که در شهر مقدس قم برگزار می‌شد، گفت: آمریکا در سند ۲۰۲۳ وزارت جنگ فعلی این کشور، ۵ حوزه جنگی و تهاجمی را تعیین کرده که فضای مجازی یکی از این حوزه هاست.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی، ۴ سرفصل برای درگیری در این حوزه توسط غرب ترسیم شده است، افزود: فصل اول حملات سایبری است که برای همه آشناست و در طول جنگ ۱۲ روزه و حتی قبل از آن و در حال حاضر، ما با این نوع حملات مواجه هستیم که فعالین امنیت سایبری شبانه روز درگیر آن هستند و به دلیل همین تلاش‌های شبانه‌روزی خوشبختانه دشمن توفیق چندانی در این حوزه نداشته است.

 آقامیری با بیان اینکه فصل دوم استفاده از اطلاعات فضای مجازی برای اهداف نظامی و فصل سوم تسلیحات سایبری مثل بدافزارهاست، تاکید کرد: فصل چهارم، عملیات روانی و مدیریت افکار در حوزه جنگ سایبری است که در جنگ ۱۲ روزه هم شاهد آن بودیم و خوشبختانه برخلاف تلاش‌های دشمن برای تزریق نارضایتی و نفرت در سکو‌های خارجی و کانال‌های فارسی زبان معاند که در این سکو‌ها فعال هستند، هیچ موفقیتی کسب نکردند و در این حوزه مردم عزیز ایران، قله انسجام و وحدت ملی را در ایام جنگ فتح کردند.

وی تصریح کرد: در فصل عملیات روانی، جنگ مستمر در جریان است و سکو‌های خارجی به عنوان یک ابزار در تلاش برای مدیریت افکار در کشور‌ها هستند که البته هیچ کشوری تحمل نکرده و همانطور که مشاهده کردید آمریکا با تلگرام و تیک تاک و یا ترکیه با اینستاگرام در این حوزه درگیر شدند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: حکمرانی قانونمند در چارچوب حاکمیت ملی هر کشور باید وجود داشته باشد وگرنه سکو‌ها ابزاری می‌شوند علیه مردم، وحدت ملی و باور‌های آن کشور.

وی افزود: در پیمایشی که انجام شده، اکثر جامعه در فضای مجازی به دنبال ارتباط با دوستان و خانواده هستند و اولویت بعدی مباحث سلامت و پزشکی است. 

آقامیری در پایان با تاکید بر اهمیت شناخت این فضا برای تصمیم گیری صحیح برای آن، گفت: شناخت خوب از صحنه نیاز است تا بتوانیم با هجمه دشمن در فضای مجازی مقابله کرده و صحنه را مدیریت کنیم تا کمترین آسیب به آرامش مردم وارد شود و در این مسیر، حرکت مبلغان فضای مجازی نقش بسیار مهمی دارد که ان‌شاءالله با کمک هم می‌توانیم موفق شویم.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

