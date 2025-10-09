مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: بعد از ۱۵ سال سند ۲۴۰۰ هکتار از اراضی فرحزاد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری رضا خالقی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بعد از ۱۵ سال تلاش، توانستیم سند ۲۴۰۰ هکتار از اراضی دولتی واقع در پلاک ۱۱۶ اصلی فرحزاد را به نام دولت جمهوری اسلامی اخذ کنیم. این اراضی بخش عمده‌ای از اراضی ارزشمندی هستند که در معرض زمین‌خواری قرار داشتند.

وی یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از تعرض به اراضی‌عنوان کرد و گفت: با تثبیت مالکیت این اراضی، از تعرض و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.

 او بیان کرد: اخذ سند، زمینه‌ساز برنامه‌های آینده دولت برای ساماندهی و مولدسازی این اراضی خواهد بود و این اقدام موجب تثبیت دارایی‌های دولت و افزایش امنیت اقتصادی کشور خواهد شد.

خالقی گفت: برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که ارزش تقریبی این ۲۴۰۰ هکتار اراضی به حدود ۲۴ همت (هزار میلیارد تومان) می‌رسد که به دارایی‌های دولت اضافه می‌شود.

وی اظهار داشت: این موفقیت نه تنها به حفظ اراضی ارزشمند کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای بیشتری برای کشور خواهد بود. با این اقدام، امیدها برای ساماندهی بهتر اراضی و استفاده بهینه از منابع کشور بیشتر می‌شود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود
آخرین اخبار
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
۲۴۰۰ هکتار از اراضی فرحزاد به نام دولت سند خورد
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه