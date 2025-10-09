شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته نیروی انتظامی تصاویری از برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته نیروی انتظامی مراسم عطرافشانی و گل افشانی گلزار شهدا در امامزاده باقر(ع)شهرستان بهارستان استان تهران برگزار شد. شهدا با ایثار خود عزت و اقتدار ایران اسلامی را ماندگار کردند و ایثار و فداکاری را به نسل امروز آموختند. در این مراسم ضمن تبریک به سبزپوشان فداکار انتظامی به نقش و جایگاه شهدا در ارزش‌ها، آرمان‌ها و هویت اسلامی ملت ایران تاکید شد.چرا که امروز نیروی انتظامی با وجود فرماندهان و کارکنانی متعهد و دلسوز و بهره گیری از عناصر هوشمند و روش‌هایی کارآمد، توانسته است در حفظ نظم، امنیت و آرامش حاکم بر ایران اسلامی توانمندتر از همیشه بدرخشد.
همچنین در این مراسم به ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تاکید شد چراکه شهدا با عمل خود، مفاهیمی، چون غیرت، صبر، مقاومت و عزت را به معنای واقعی کلمه معنا کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا

عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان

عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا

مراسم هفته فراجا

عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا

مراسم عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا

عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، سوژه خبری ، آیین عطرافشانی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
برگزاری آئین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در هفته دولت + عکس
شهروندخبرنگار قزوین؛
گلزار شهدای روستای توآباد عطرافشانی شد + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
عطرآگین شدن مزار شهدای صالح آباد در هفته قوه قضائیه + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در صف انتظار دریافت معوقات
ابراز خرسندی اهالی روستای آوج از تکمیل پروژه دیوار حائل
دانش آموزان متوسطه دوم برخی از روستا‌های خواف در انتظار دریافت کد مدرسه
اکران اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید شهرداری انابد به مناسبت روز جهانی کودک + عکس
فیلمی از نخستین و بزرگترین بوستان تخصصی خانواده در نهاوند
گلزار شهدای شهر گهرو در هفته نیروی انتظامی عطرآگین شد + عکس و فیلم
رنجش دانش آموزان از انباشت زباله در حوالی مدرسه محله سیکاپل شهرستان آمل + فیلم
عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا
آخرین اخبار
عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا
فیلمی از نخستین و بزرگترین بوستان تخصصی خانواده در نهاوند
گلزار شهدای شهر گهرو در هفته نیروی انتظامی عطرآگین شد + عکس و فیلم
ابراز خرسندی اهالی روستای آوج از تکمیل پروژه دیوار حائل
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در صف انتظار دریافت معوقات
رنجش دانش آموزان از انباشت زباله در حوالی مدرسه محله سیکاپل شهرستان آمل + فیلم
اکران اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید شهرداری انابد به مناسبت روز جهانی کودک + عکس
دانش آموزان متوسطه دوم برخی از روستا‌های خواف در انتظار دریافت کد مدرسه
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام