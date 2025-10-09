شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته نیروی انتظامی تصاویری از برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته نیروی انتظامی مراسم عطرافشانی و گل افشانی گلزار شهدا در امامزاده باقر(ع)شهرستان بهارستان استان تهران برگزار شد. شهدا با ایثار خود عزت و اقتدار ایران اسلامی را ماندگار کردند و ایثار و فداکاری را به نسل امروز آموختند. در این مراسم ضمن تبریک به سبزپوشان فداکار انتظامی به نقش و جایگاه شهدا در ارزش‌ها، آرمان‌ها و هویت اسلامی ملت ایران تاکید شد.چرا که امروز نیروی انتظامی با وجود فرماندهان و کارکنانی متعهد و دلسوز و بهره گیری از عناصر هوشمند و روش‌هایی کارآمد، توانسته است در حفظ نظم، امنیت و آرامش حاکم بر ایران اسلامی توانمندتر از همیشه بدرخشد.

همچنین در این مراسم به ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا تاکید شد چراکه شهدا با عمل خود، مفاهیمی، چون غیرت، صبر، مقاومت و عزت را به معنای واقعی کلمه معنا کردند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

