دبیرکل سازمان ملل به قربانیان جنگ غزه، به ویژه امدادگران و کارکنان سازمان ملل ادای احترام کرده و خواستار توقف دائمی جنگ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای پیرامون اعلام آتش‌بس در غزه گفت: «من از تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده، قطر و مصر برای این پیشرفت قدردانی می‌کنم و از همه طرف‌ها می‌خواهم که به طور کامل به مفاد توافق پایبند باشند». 

گوترش در ادامه گفت: «همه اسرا باید به شیوه‌ای آبرومندانه آزاد شوند و آتش‌بس دائمی باید برقرار شود. خونریزی باید یک بار برای همیشه متوقف شود».

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به هزاران فلسطینی که در حملات رژیم اسرائیل به شهادت رسیدند، گفت: «ما هرگز نباید هزینه انسانی غیرقابل تحمل این جنگ را فراموش کنیم. من برای تمام جان‌های از دست رفته، از جمله پرسنل سازمان ملل متحد و امدادگران، سوگواری می‌کنم و به همکارانمان ادای احترام می‌کنم».

او در انتها بر راه‌حل دو کشوری به عنوان روش اصلی ایجاد صلح در منطقه اشاره کرد و گفت: «اولین گام برای پایان دادن به اشغال، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و دستیابی به راه حل دو کشوری خواهد بود». 

آتش‌بس غزه امروز رسماً در شرم‌الشیخ امضا شد و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمک‌ها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانه‌ها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

در همین راستا، اسامه حمدان یکی از رهبران حماس به کانال تلویزیونی قطری العربی گفت که نیرو‌های نظامی اسرائیل روز جمعه از تمام مناطق پرجمعیت نوار غزه از جمله شهر‌های بزرگ مانند شهر غزه، خان یونس و رفح عقب‌نشینی خواهند کرد.

منبع: الجزیره

