باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبق بیانیه منتشر شده از سوی دفتر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم اسرائیل، انتظار میرود ترامپ روز یکشنبه در بیتالمقدس باشد.
همچنین اعلام شده که برنامههای هرتزوگ در روز یکشنبه با توجه به سفر احتمالی ترامپ لغو شده است، اگرچه هنوز هیچ اعلام رسمی در این مورد صورت نگرفته است.
ترامپ شب گذشته در کاخ سفید خطاب به خبرنگاران گفته بود که ممکن است شنبه یا یکشنبه به منطقه سفر کند.
آتشبس غزه امروز رسماً در شرمالشیخ امضا شد و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمکها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانهها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامهریزی شده است.
در همین راستا، اسامه حمدان یکی از رهبران حماس به کانال تلویزیونی قطری العربی گفت که نیروهای نظامی اسرائیل روز جمعه از تمام مناطق پرجمعیت نوار غزه از جمله شهرهای بزرگ مانند شهر غزه، خان یونس و رفح عقبنشینی خواهند کرد.
منبع: الجزیره