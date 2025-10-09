باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال بانوان از ۲۰ تا ۲۶ مهر ماه در تهران برگزار خواهد شد. با نظر سیائورا، سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان، ۲۱ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدهاند.
فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، آرزو محمدی، ساناز رجبی، حانیه کریمی، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، مژگان قهرمانی، مینا وطنپرست، رویا نوروزی، شهرزاد نصوحی، فاطمه مریخ، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، فاطمه روزور، لیلا حسینی، نسترن گودرزی فراهانی، مائده عشاقی، حدیثه نوروزی و عطیه شهسواری دعوتشدگان به این اردو هستند.
تیم ملی هندبال بانوان خود را برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض و همچنین بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان آماده میکند.
منبع: فدراسیون هندبال