رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد: تاکنون مورد انسانی آنفلوانزای پرندگان H5N1 در کشورمان گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر قباد مرادی گفت: حدود دو سال قبل، سازمان جهانی بهداشت و سلامت حیوانات بیانیه مشترکی مبنی بر دغدغه آنفلوانزای پرندگان صادر کردند.

وی افزود: در حال حاضر ارزیابی خطر آنفلوانزای پرندگان H5N1 برای جمعیت عمومی مردم پائین، اما برای افرادیکه مواجهه شغلی دارند (به عنوان مثال دامپزشکان و افرادیکه سر و کار با پرندگان، حیوان آلوده دارند) متوسط است.

رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۴ (اواسط دی ماه سال ۱۴۰۲) تاکنون حدود ۷۰ مورد انسانی آنفلوانزای پرندگان در کشور آمریکا گزارش شده است، ابراز داشت: تعدادی از موارد کارگرانی بودند که با گاو آلوده به آنفلوانزای پرندگان H5N1 تماس داشتند.

وی ادامه داد: از سال ۲۰۰۳ میلادی (سال ۱۳۸۱) تا اواسط مرداد ۲۰۲۵ (مرداد ماه سال ۱۴۰۴) تاکنون ۹۹۰ مورد انسانی آنفلوانزای پرندگان H5N1 در جهان گزارش شده که از میان ۴۷۵ مورد مرگ رخ داده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، مرادی اضافه کرد: میزان کشندگی این بیماری بالاست و تعداد کشور‌هایی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون، موارد انسانی آنفلوانزای پرندگان را در جهان گزارش کرده‌اند، ۲۴ کشور هستند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر این که تاکنون مورد انسانی آنفلوانزای پرندگان H5N1 در کشورمان گزارش نشده، یادآور شد: در مورد کانون آلوده به آنفلوانزای پرندگان در پرندگان، طیور، حیوانات سازمان دامپزشکی نظر می‌دهد.

منبع: وزارت بهداشت و درمان

برچسب ها: وزارت بهداشت و درمان ، آنفلوآنزای پرندگان
