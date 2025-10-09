باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه موسوم به کرملین، به وجود رکود بزرگی در مسیر حلوفصل بحران اوکراین اشاره کرد.
پسکوف به خبرنگاران گفت: «در واقع، اکنون شاهد یک رکود بزرگ در گفتوگوها هستیم. مسکو هیچ پاسخی از کییف در مورد پیشنویس توافق و پیشنهاد مربوط به گروههای کاری در چارچوب ترتیبات استانبول دریافت نکرده است.»
پسکوف همچنین به خبرنگاران گفت که در حال حاضر برنامهای برای برگزاری نشست جدید میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، وجود ندارد. او تصریح کرد: این موضوع در حال حاضر در دستور کار نیست.
آخرین دیدار رودرروی پوتین و ترامپ در اواسط ماه آگوست در آلاسکا برگزار شد. در این دیدار، دو رئیسجمهور درباره حلوفصل بحران اوکراین و عادیسازی روابط دوجانبه گفتوگو کردند.
رئیسجمهور آمریکا از زمان آغاز دوره ریاستجمهوری خود در ماه ژانویه، شش گفتوگوی تلفنی با پوتین انجام داده است. با این حال، از زمان اجلاس آلاسکا تاکنون هیچ تماس مستقیمی میان دو رهبر گزارش نشده است.
منبع: آر تی