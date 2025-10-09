فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دادستان کل کشور خواستار صدور دستور و مساعدت ویژه در خصوص اختصاص قضات خاصِ پرونده‌های محیط زیست شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور با سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد از تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست به‌ویژه یگان حفاظت و محیط بانان در کشف جرائم محیط زیستی و سلاح‌های غیر مجاز تشکر و قدردانی کرد.

سردار رستگار نیز در جهت تسریع روند پیگیری تخلفات محیط زیستی در فضای حقیقی و مجازی، خواستار صدور دستور و مساعدت ویژه در خصوص اختصاص قضات خاصِ پرونده‌های محیط زیست همچنین برخوردِ اثرگذار در جامعه با تخلفات در بستر فضای مجازی و کنترل قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش شد.

در ادامه فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از همکاری و مساعدت‌های معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و کنترل این بستر تشکر و قدردانی کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: یگان حفاظت محیط زیست ، دادستان کل کشور
خبرهای مرتبط
کمبود ۳۲۰۰ نفری نیرو در یگان حفاظت محیط زیست براساس چارت مصوب
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
تعامل نیرو‌های پلیس و محیط‌بانان در کشف تخلفات محیط زیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
تمام واحد‌های صنفی و اماکن عمومی ملزم به رعایت مقررات جاری کشور هستند
سامانه‌های داوری حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی
ارائه خدمات امدادی نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به ۶۷۹ نفر
تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان و قلب اقتصادی کشور است
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
تشکیل دبیرخانه پیگیری حقوقی از مصدومین شیمیایی و شهدای ترور
آخرین اخبار
تمام واحد‌های صنفی و اماکن عمومی ملزم به رعایت مقررات جاری کشور هستند
سامانه‌های داوری حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
تشکیل دبیرخانه پیگیری حقوقی از مصدومین شیمیایی و شهدای ترور
کالا‌های اساسی به وفور موجود است، اما توزیع باید سریع‌تر انجام شود
تهران نماد همزیستی اقوام و ادیان و قلب اقتصادی کشور است
وزیر راه بر اختصاص زمین مناسب برای ساخت مسکن ایثارگران تأکید دارد
ارائه خدمات امدادی نیرو‌های عملیاتی هلال احمر به ۶۷۹ نفر
خودیاری و مراقبت‌‏های اولیه سلامت روان موجب کاهش صدمات در بحران‌ها می‌شود
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
بازگرداندن یک بهله عقاب طلایی در شهریار به طبیعت پس از درمان
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴