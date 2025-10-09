شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان خواستار رسیدگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه فراهم ساختن امکانات رفاهی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی نقش کلیدی در بهبود سلامت بیماران دارد و موجب می‌شود بیماران هر چه زودتر روند درمان و بهبودی را طی کنند.اما بیمارستان تحت درمان بیمه تامین اجتماعی در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی از امکانات لازم برخوردار نیست.
 شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به شرح ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام وضعیت و شرایط بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی به ویژه در بسیار نامناسب است. این بیمارستان بسیار شلوغ است و سیستم نوبت دهی هم دائم خطا می‌دهد. درمانگاه شلوغ و صندلی به تعداد مراجعان نیست. حتی فضا برای ایستادن هم نیست. از سوی دیگر تعداد پزشکان عمومی جوابگوی مراجعان نیست و پزشکان با تاخیر وارد می‌شوند.
درمانگاه منشی و نوبت دهی نظم ندارد و دائما بی نوبت به داخل مطب می‌روند. پزشکان طبق سلیقه شخصی خودشون عمل میکنن و با وجود اینکه بیمار سالهاست پرونده مزمن فشار و دیابت دارد و ۲۰ ساله داروی ثابت مصرف می‌کند نسخه را تمدید دوره‌ای نمی‌کنند و می‌گویند باید هر ۲ ماه برای ویزیت به درمانگاه مراجعه کنید. مردم هر طور شده و به سختی با کد یا از دستگاه نوبت می‌گیرند. بعد از سال‌ها که گفتند به دفترچه بیمه نیازی نیست ولی پذیرش برای نوبت دهی دفترچه بیمه از بیماران می‌خواهند. اینا فقط گوشه‌ای از مشکلات تامین اجتماعی بجنورد بود و فقط پزشک عمومی بود. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها: کمبود امکانات رفاهی ، مراکز درمانی ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
رنجش کودک شیرین زبان ۴ ساله از نداشتن سرسره در بوستان ۱۵ خرداد تهران + فیلم
شهروندخبرنگار فارس؛
کمبود امکانات رفاهی اهالی روستای کرونی شیراز را درآورد
رنجش بیماران از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در صف انتظار دریافت معوقات
ابراز خرسندی اهالی روستای آوج از تکمیل پروژه دیوار حائل
دانش آموزان متوسطه دوم برخی از روستا‌های خواف در انتظار دریافت کد مدرسه
اکران اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید شهرداری انابد به مناسبت روز جهانی کودک + عکس
فیلمی از نخستین و بزرگترین بوستان تخصصی خانواده در نهاوند
گلزار شهدای شهر گهرو در هفته نیروی انتظامی عطرآگین شد + عکس و فیلم
رنجش دانش آموزان از انباشت زباله در حوالی مدرسه محله سیکاپل شهرستان آمل + فیلم
عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا
آخرین اخبار
عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهارستان در امامزاده باقر(ع) به مناسبت هفته فراجا
فیلمی از نخستین و بزرگترین بوستان تخصصی خانواده در نهاوند
گلزار شهدای شهر گهرو در هفته نیروی انتظامی عطرآگین شد + عکس و فیلم
ابراز خرسندی اهالی روستای آوج از تکمیل پروژه دیوار حائل
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در صف انتظار دریافت معوقات
رنجش دانش آموزان از انباشت زباله در حوالی مدرسه محله سیکاپل شهرستان آمل + فیلم
اکران اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید شهرداری انابد به مناسبت روز جهانی کودک + عکس
دانش آموزان متوسطه دوم برخی از روستا‌های خواف در انتظار دریافت کد مدرسه
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام