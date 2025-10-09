شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان خواستار رسیدگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه فراهم ساختن امکانات رفاهی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی نقش کلیدی در بهبود سلامت بیماران دارد و موجب می‌شود بیماران هر چه زودتر روند درمان و بهبودی را طی کنند.اما بیمارستان تحت درمان بیمه تامین اجتماعی در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی از امکانات لازم برخوردار نیست.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به شرح ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام وضعیت و شرایط بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی به ویژه در بسیار نامناسب است. این بیمارستان بسیار شلوغ است و سیستم نوبت دهی هم دائم خطا می‌دهد. درمانگاه شلوغ و صندلی به تعداد مراجعان نیست. حتی فضا برای ایستادن هم نیست. از سوی دیگر تعداد پزشکان عمومی جوابگوی مراجعان نیست و پزشکان با تاخیر وارد می‌شوند.

درمانگاه منشی و نوبت دهی نظم ندارد و دائما بی نوبت به داخل مطب می‌روند. پزشکان طبق سلیقه شخصی خودشون عمل میکنن و با وجود اینکه بیمار سالهاست پرونده مزمن فشار و دیابت دارد و ۲۰ ساله داروی ثابت مصرف می‌کند نسخه را تمدید دوره‌ای نمی‌کنند و می‌گویند باید هر ۲ ماه برای ویزیت به درمانگاه مراجعه کنید. مردم هر طور شده و به سختی با کد یا از دستگاه نوبت می‌گیرند. بعد از سال‌ها که گفتند به دفترچه بیمه نیازی نیست ولی پذیرش برای نوبت دهی دفترچه بیمه از بیماران می‌خواهند. اینا فقط گوشه‌ای از مشکلات تامین اجتماعی بجنورد بود و فقط پزشک عمومی بود. لطفا پیگیری کنید.

