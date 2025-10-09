یک منبع بلندپایه در جنبش حماس گزارش‌ها مبنی بر برگزاری دیدار‌های مستقیم با هیات اسرائیلی در جریان مذاکرات اخیر شرم الشیخ را به شدت تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع بلندپایه در جنبش حماس تاکید کرد که هیات مذاکره‌کننده‌ی این جنبش به طور قاطع هرگونه برگزاری دیدار مستقیم با هیات اسرائیلی در جریان مذاکرات شرم الشیخ را تکذیب می‌کند.

این منبع بلندپایه در حماس که نامش نیز ذکر نشده است به الجزیره گفت: دیدار‌های شرم الشیخ تنها از طریق واسطه‌ها انجام شد و هیچ حضور یا ارتباط مستقیم با هیات اسرائیل وجود نداشت.

شایان ذکر است که دور سوم مذاکرات غیرمستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر در شرم الشیخ روز چهارشنه آغاز شد. حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، ابراهیم کالین رئیس نهاد امنیتی و اطلاعاتی ترکیه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر دو فرستاده دونالد ترامپ، در دور سوم این مذاکرات در شرم الشیخ حضور نیز حضور داشتند.

و پس از این مذاکرات، آتش‌بس رسما در شرم‌الشیخ امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمک‌ها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانه‌ها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

منبع: الجزیره

