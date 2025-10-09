باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که اگر دونالد ترامپ موشک‌های تاماهاک را به اوکراین بفرستد و به برقراری آتش‌بس با روسیه کمک کند، کی‌یف او را نامزد جایزه صلح نوبل خواهد کرد.

زلنسکی در مورد دیداری که ماه گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهور آمریکا داشت، به خبرنگاران در کی‌یف گفت: «در آخرین جلسه‌مان، «نه» نشنیدم. چیزی که شنیدم این بود که کار در سطح فنی ادامه خواهد یافت و احتمال [ارسال موشک‌های دوربرد] بررسی خواهد شد.»

زلنسکی گفت: «طرح پایان دادن به جنگ آسان نخواهد بود، اما مطمئناً راه‌هایی پیش روی ما است؛ و اگر ترامپ به جهان و بالاتر از همه، به مردم اوکراین فرصت چنین آتش‌بسی را بدهد، بله، او باید نامزد جایزه صلح نوبل شود. ما او را از طرف اوکراین نامزد خواهیم کرد.»

زلنسکی همچنین به خبرنگاران گفت که موشک‌های تاماهاوک که می‌توانند تا ۱۵۰۰ کیلومتر برد داشته باشند و به اوکراین اجازه می‌دهند تا اهدافی را در عمق روسیه هدف قرار دهد، این امکان را ایجاد خواهند کرد که اوکراین را تقویت کرده و «روس‌ها را کمی هوشیارتر کنند و آنها را به میز مذاکره بیاورند.» رئیس جمهور اوکراین خاطرنشان کرد که کی‌یف در دوره بایدن درخواست موشک‌های دقیق دوربرد را داده بود، اما این درخواست رد شد.

شایان ذکر است که ترامپ برای دریافت جایزه نوبل صلح کمپین تبلیغاتی راه انداخته و ادعا کرده که به هفت جنگ پایان داده است. او همچنین چند ماه پیش با ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی نروژ، تماس گرفت تا در این مورد با او رایزنی کند.

منبع: پولیتیکو