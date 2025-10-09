باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی قارداشی مدیرکل مهندسی زیربنایی راه آهن در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت: در سال گذشته، رکورد عملکرد بینالمللی ایران به حدود ۵ میلیون تن حمل رسید. این میزان عملکرد، نشاندهنده رشد و توسعه فعالیتهای تجاری ایران در عرصه بینالمللی است.
وی ادامه داد: از این ۵ میلیون تن، تقریباً ۲.۴ میلیون تن مربوط به ترانزیت بوده است.
او بیان کرد:این بارها از کشورهای دیگر بهوسیله خاک ایران عبور کرده و به کشورهای ثالث منتقل شده است.
مدیرکل مهندسی زیربنایی راه آهن توضیح داد:باقیمانده بارها شامل صادرات و واردات ایران است که خوشبختانه، نقش صادرات در این میان بیشتر از نقش واردات بوده است.
او بیان کرد:حدود ۵۰۰ میلیون تن بار وارداتی ایران از کشورهای دیگر بوده است.
وی ادامه داد: این آمار نشاندهنده موفقیت ایران در حوزه ترانزیت و صادرات است و بهوضوح گویای اهمیت فعالیتهای تجاری کشور در بازارهای بینالمللی میباشد. این عملکرد نه تنها به رشد اقتصادی ایران کمک میکند، بلکه موقعیت کشور را در منطقه تقویت مینماید.