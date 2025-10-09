شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از وضعیت نامناسب جاده در روستای آلمالوی شهرستان زنجان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای آلمالو دراستان زنجان واقع شده است. مدتی است که رانندگان دراین جاده با مشکل آسفالت خاکی مواجه هستند. با توجه به اینکه به فصل زمستان و بارش نعمت الهی نزدیک می‌شویم؛ این جاده گل و شل می‌شود.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام عرض ادب ما در روستای آلمالو بخش نیک پی واقع در استان زنجان در ۴۰ کیلومتری جاده تبریز زندگی می‌کنیم. در این روستا ما از امکانات دولتی بهره‌مند نیستیم. راه روستا چند سال است که نیمه کاره مانده است. هنگام بارش برف این جاده گل شل می‌شود. خودرو در این مسیر گیر می‌کند. اگربیمار داشته باشیم نمی‌توانیم به بیمارستان ببریم و هر روز تعداد خانوار‌های این روستا کمتر می‌شود و به شهر‌ها کوچ می‌کنند.

منبع: شهروندخبرنگار - زنجان

