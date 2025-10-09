باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل پست آذربایجان‌غربی به مناسبت روزجهانی پست در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه، ۱۹ هزار ملک در استان فاقد پلاک پستی هستند گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۸۰۰ ملک مربوط به شهرستان ارومیه مرکز استان است و همین موضوع موجب محرومیت این املاک از خدمات پستی شده است.

جواد فتاح زاده ادامه داد: حدود ۵۵ درصد از اطلاعات جغرافیایی نقاط روستایی استان در سال جاری جمع‌آوری شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان آذرماه امسال به ۱۰۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه، در سال گذشته، یک میلیون و ۴۴۷ هزار مرسوله پستی از استان به سراسر کشور ارسال شده بود گفت:، اما امسال به دلیل جنگ ۱۲ روزه، این تعداد به ۸۷۸ هزار و ۳۸۳ مرسوله کاهش یافته است.

به گفته مدیرکل پست استان در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۱۹ کیلوگرم مرسوله پستی به خارج از کشور ارسال شده است.

فتاح زاده در زمینه ارائه خمات پستی در مناطق روستایی و عشایری استان نیز گفت: در راستای حمایت از روستاها، پست روستایی باجه‌های تخصصی پست را ایجاد خواهد کرد که هدف از این اقدام، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان محلی است.

وی همچنین به فعالیت ۵۸۷ فروشگاه اینترنتی در استان اشاره کرد و گفت: افزایش این نوع فعالیت‌ها نیازمند تقویت زیرساخت‌ های شهری و ارتباطی است.

مدیرکل پست آذربایجان غربی با انتقاد از عدم همکاری برخی ادارات خدمات رسان در شهر ارومیه افزود: با وجود اینکه شهر ارومیه در مسیر کلان‌شهر شدن قرار دارد، اما همچنان از بسیاری از زیرساخت‌های شهری از جمله خدمات پستی بی‌بهره است.

فتاح زاده گفت: ۱۹ هزار ملک فاقد پلاک پستی در استان وجود دارد که ۴ هزار و ۸۰۰ ملک آن در مرکز استان (ارومیه) واقع شده و این املاک قادر به دریافت خدمات پستی نیستند.

مدیر کل پست استان تاکید کرد: زیرساخت‌های شهری و آدرس‌گذاری دقیق، از ارکان اصلی اجرای خدمات الکترونیک هستند و توجه ویژه‌ای از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبند.