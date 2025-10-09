مقامات اسرائیلی با نقض صریح قوانین بین‌المللی دسترسی وکلای مرکز حقوق بشر عداله به موکلین خود در ناوگان آزادی را ممنوع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات صهیونیستی وکلای ائتلاف ناوگان آزادی را از ملاقات با موکلین خود منع کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رژیم تروریستی اسرائیل، فعالان حاضر در این ناوگان را که در آب‌های بین‌المللی برای شکستن محاصره نوار غزه در حال حرکت بودند، بازداشت کرد.

ائتلاف ناوگان آزادی امروز (پنجشنبه) گزارش داد که وکلای مرکز حقوق بشر عداله  – که پیگیری قانونی پرونده فعالان را بر عهده دارد – تایید کرده‌اند که بازداشت‌شدگان به زندان کتسیعوت واقع در جنوب رژیم تروریستی اسرائیل منتقل شده‌اند، در حالی که همچنان از ارتباط با دنیای خارج محروم هستند.

این ائتلاف در بیانیه‌ای مطبوعاتی اشاره کرد که مقامات اسرائیلی به وکلا اجازه نداده‌اند تلفن‌های همراه خود را وارد بندر اشدود کنند و همچنین از برقراری ارتباط با ۱۴۵ فعال بازداشت‌شده پس از تسلط بر کشتی‌های ناوگان، محروم شده‌اند.

در این بیانیه افزوده شده است که انتظار می‌رود فعالان طی دو روز آینده به دادگاه معرفی شوند. این در حالی است که وکلای مرکز عداله درخواست‌های رسمی برای حضور در تمامی جلسات دادگاه، در چارچوب تلاش برای تضمین حقوق بازداشت‌شدگان، ارائه کرده‌اند.

کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که ناوگان آزادی در حین حضور در آب‌های بین‌المللی مورد حمله ارتش رژیم تروریستی اسرائیل قرار گرفته است؛ این اتفاق چند روز پس از حمله مشابه به  ناوگان صمود رخ داد.

ناوگان آزادی چند روز پیش حرکت خود را آغاز کرد و شامل ۱۱ کشتی حامل فعالان مدنی و کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان غزه بود که در سایه محاصره مستمر، از وضعیت انسانی فاجعه‌باری رنج می‌برند.

یک هفته پیش، رژیم تروریستی اسرائیل به ناوگان صمود در عرض دریای مدیترانه در مسیر غزه حمله کرد و صد‌ها فعال حاضر در آن را به صورت خودسرانه بازداشت نمود. گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با تعدادی از این افراد نیز منتشر شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ناوگان آزادی ، محاصره غزه
خبرهای مرتبط
فعال ایتالیایی ناوگان صمود، مسلمان شد
حمله جدید اسرائیل به ناوگان آزادی و بازداشت فعالان
مالزی توقیف کشتی‌های جدید عازم به غزه را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
آخرین اخبار
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
تکذیب قاطع حماس؛ نبود هیچ دیدار مستقیمی با هیات اسرائیلی
مذاکرات صلح اوکراین در رکود بزرگ
ترامپ احتمالا یکشنبه در بیت‌المقدس خواهد بود
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
گوترش: هزینه‌های انسانی جنگ غزه نباید فراموش شود
مروان البرغوثی آزاد نخواهد شد
آیا جنگ غزه واقعاً به پایان رسیده است؟
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
ناوگان جهانی صمود: شش فعال هنوز در بازداشت اسرائیل هستند
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
امضای پروتکل همکاری انرژی میان افغانستان و ترکمنستان
انگلیس قرارداد ۴۶۸ میلیون دلاری برای تامین موشک‌های هند امضا کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
قطر برای حضور افغانستان در نشست‌های اقلیمی بین‌المللی میانجی‌گری می‌کند
استقبال رهبران اروپایی از توافق آتش‌بس غزه
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای توقف اخراج‌های فوری مهاجران افغان
پایان مرحله نخست واکسیناسیون سرخک در افغانستان؛ ۸.۹ میلیون کودک واکسینه شدند
بحران سلامت روان کودکان در افغانستان؛ یونیسف خواستار تدوین استراتژی ملی شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان برای احداث خط آهن ترانزیتی در افغانستان
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
آغاز فصل تازه همکاری‌های ورزشی؛ ایران و افغانستان تفاهم‌نامه کوهنوردی امضا کردند