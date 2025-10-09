باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات صهیونیستی وکلای ائتلاف ناوگان آزادی را از ملاقات با موکلین خود منع کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رژیم تروریستی اسرائیل، فعالان حاضر در این ناوگان را که در آبهای بینالمللی برای شکستن محاصره نوار غزه در حال حرکت بودند، بازداشت کرد.
ائتلاف ناوگان آزادی امروز (پنجشنبه) گزارش داد که وکلای مرکز حقوق بشر عداله – که پیگیری قانونی پرونده فعالان را بر عهده دارد – تایید کردهاند که بازداشتشدگان به زندان کتسیعوت واقع در جنوب رژیم تروریستی اسرائیل منتقل شدهاند، در حالی که همچنان از ارتباط با دنیای خارج محروم هستند.
این ائتلاف در بیانیهای مطبوعاتی اشاره کرد که مقامات اسرائیلی به وکلا اجازه ندادهاند تلفنهای همراه خود را وارد بندر اشدود کنند و همچنین از برقراری ارتباط با ۱۴۵ فعال بازداشتشده پس از تسلط بر کشتیهای ناوگان، محروم شدهاند.
در این بیانیه افزوده شده است که انتظار میرود فعالان طی دو روز آینده به دادگاه معرفی شوند. این در حالی است که وکلای مرکز عداله درخواستهای رسمی برای حضور در تمامی جلسات دادگاه، در چارچوب تلاش برای تضمین حقوق بازداشتشدگان، ارائه کردهاند.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که ناوگان آزادی در حین حضور در آبهای بینالمللی مورد حمله ارتش رژیم تروریستی اسرائیل قرار گرفته است؛ این اتفاق چند روز پس از حمله مشابه به ناوگان صمود رخ داد.
ناوگان آزادی چند روز پیش حرکت خود را آغاز کرد و شامل ۱۱ کشتی حامل فعالان مدنی و کمکهای بشردوستانه برای ساکنان غزه بود که در سایه محاصره مستمر، از وضعیت انسانی فاجعهباری رنج میبرند.
یک هفته پیش، رژیم تروریستی اسرائیل به ناوگان صمود در عرض دریای مدیترانه در مسیر غزه حمله کرد و صدها فعال حاضر در آن را به صورت خودسرانه بازداشت نمود. گزارشهایی مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با تعدادی از این افراد نیز منتشر شده است.
منبع: الجزیره