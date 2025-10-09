راستای توسعه حمل و نقل ریلی ترانزیتی از مسیر ایران و قزاقستان مدیرعامل راه آهن از ایستگاه مرزی آلتینکول قزاقستان بازدید کرد.

مدیرعامل راه‌آهن، در راستای توسعه حمل و نقل ریلی ترانزیتی از مسیر ایران و با هدف آشنایی با ظرفیت‌ها و امکانات، همچنین نحوه مبادله قطارهای باری بین چین و قزاقستان، در حاشیه همایش بین المللی جاده ابریشم جدید ایستگاه مرزی آلتینکول قزاقستان بازدید کرد.

این بازدید که با هدف جذب حداکثری قطارهای عبوری از خاک ایران صورت گرفت، گامی مهم در جهت تقویت کریدورهای ترانزیتی منطقه محسوب می‌شود.

در این بازدید ۶ ساعته، دکتر ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، از بخش‌های مختلف ایستگاه آلتینکول از جمله محل مبادله واگن‌ها، فرآیندهای ترانس‌شیپمنت (تخلیه و بارگیری مجدد)، تخلیه و بارگیری محمولات عمومی و کانتینری، سوله‌های سرپوشیده، سیلوهای ذخیره‌سازی غلات، مخازن مشتقات نفتی و نحوه انتقال کالا بین خطوط عریض و نرمال، بازدید به عمل آورد و از نزدیک ظرفیت‌ها و چگونگی انجام امورات در این مرکز لجستیکی مهم را بررسی نمودند.

ایستگاه مرزی آلتینکول روزانه شاهد ورود بیش از ۱۰۰۰ واگن انواع محمولات از مرز چین است. مدیرعامل راه‌آهن ایران با اشاره به اهمیت این حجم از بار، بر لزوم بهره‌برداری بهینه از موقعیت جغرافیایی ایران برای جذب هرچه بیشتر این قطارهای ترانزیتی تأکید کرد.

این بازدید همچنین در آستانه "خواهرخواندگی" بندر خشک آپرین ایران با بندر خشک آلتینکول قزاقستان صورت گرفت که نویدبخش همکاری‌های گسترده‌تر و تسهیل فرآیندهای لجستیکی در مسیرهای تجاری بین‌المللی است.

منبع: راه آهن