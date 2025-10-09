پوتین اعلام کرد که مقامات کنونی افغانستان آمادگی خود را برای همکاری متقابل در زمینه‌های کلیدی از جمله مبارزه با تروریسم نشان داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد که مقامات کنونی افغانستان آمادگی خود را برای همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم نشان می‌دهند و روسیه از این امر حمایت می‌کند.

پوتین در سخنرانی خود در نشست سران «روسیه - آسیای مرکزی» گفت: «ما می‌بینیم که مقامات کنونی افغانستان آمادگی خود را برای همکاری متقابل در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نشان می‌دهند. ما قطعا آمادگی داریم که از این تمایلات حمایت کنیم.»

گفتنی است که روسیه رسما «امارت اسلامی افغانستان» تحت ریاست جنبش طالبان را در اوایل ماه ژوئیه گذشته به رسمیت شناخته بود.

شرکت‌کنندگان در هفتمین نشست اخیر «فرمت مسکو» برای مشورت درباره افغانستان، حمایت خود را از تبدیل افغانستان به کشوری مستقل، متحد و صلح‌آمیز تایید کردند.

کشور‌های شرکت‌کننده همچنین خواستار تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم در سطوح دوجانبه و چندجانبه  شدند، گامی که هدف آن تقویت امنیت و ثبات در منطقه است. آنها بر آمادگی خود برای ادامه حمایت بشردوستانه از مردم افغانستان تأکید کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا «ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری را افزایش دهد».

شرکت‌کنندگان با اشاره به رد حضور نظامی خارجی، هشدار دادند که «تلاش‌های برخی کشور‌ها برای استقرار عناصر زیرساخت نظامی خود در افغانستان و کشور‌های همسایه آن، غیرقابل قبول است» و تأکید کردند که چنین اقداماتی «با حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای سازگار نیست».

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و افغانستان ، مبارزه با تروریسم
خبرهای مرتبط
مخالفت جدی روسیه با استقرار نیروی ثالت در افغانستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
طالبان حضور گروه‌های مسلح در افغانستان را رد کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
آخرین اخبار
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
تکذیب قاطع حماس؛ نبود هیچ دیدار مستقیمی با هیات اسرائیلی
مذاکرات صلح اوکراین در رکود بزرگ
ترامپ احتمالا یکشنبه در بیت‌المقدس خواهد بود
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
گوترش: هزینه‌های انسانی جنگ غزه نباید فراموش شود
مروان البرغوثی آزاد نخواهد شد
آیا جنگ غزه واقعاً به پایان رسیده است؟
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
ناوگان جهانی صمود: شش فعال هنوز در بازداشت اسرائیل هستند
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
امضای پروتکل همکاری انرژی میان افغانستان و ترکمنستان
انگلیس قرارداد ۴۶۸ میلیون دلاری برای تامین موشک‌های هند امضا کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
قطر برای حضور افغانستان در نشست‌های اقلیمی بین‌المللی میانجی‌گری می‌کند
استقبال رهبران اروپایی از توافق آتش‌بس غزه
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای توقف اخراج‌های فوری مهاجران افغان
پایان مرحله نخست واکسیناسیون سرخک در افغانستان؛ ۸.۹ میلیون کودک واکسینه شدند
بحران سلامت روان کودکان در افغانستان؛ یونیسف خواستار تدوین استراتژی ملی شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان برای احداث خط آهن ترانزیتی در افغانستان
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
آغاز فصل تازه همکاری‌های ورزشی؛ ایران و افغانستان تفاهم‌نامه کوهنوردی امضا کردند