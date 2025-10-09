باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرد که مقامات کنونی افغانستان آمادگی خود را برای همکاری در زمینههای مختلف از جمله مبارزه با تروریسم نشان میدهند و روسیه از این امر حمایت میکند.
پوتین در سخنرانی خود در نشست سران «روسیه - آسیای مرکزی» گفت: «ما میبینیم که مقامات کنونی افغانستان آمادگی خود را برای همکاری متقابل در زمینههای مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر نشان میدهند. ما قطعا آمادگی داریم که از این تمایلات حمایت کنیم.»
گفتنی است که روسیه رسما «امارت اسلامی افغانستان» تحت ریاست جنبش طالبان را در اوایل ماه ژوئیه گذشته به رسمیت شناخته بود.
شرکتکنندگان در هفتمین نشست اخیر «فرمت مسکو» برای مشورت درباره افغانستان، حمایت خود را از تبدیل افغانستان به کشوری مستقل، متحد و صلحآمیز تایید کردند.
کشورهای شرکتکننده همچنین خواستار تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم در سطوح دوجانبه و چندجانبه شدند، گامی که هدف آن تقویت امنیت و ثبات در منطقه است. آنها بر آمادگی خود برای ادامه حمایت بشردوستانه از مردم افغانستان تأکید کردند و از جامعه بینالمللی خواستند تا «ارائه کمکهای بشردوستانه اضطراری را افزایش دهد».
شرکتکنندگان با اشاره به رد حضور نظامی خارجی، هشدار دادند که «تلاشهای برخی کشورها برای استقرار عناصر زیرساخت نظامی خود در افغانستان و کشورهای همسایه آن، غیرقابل قبول است» و تأکید کردند که چنین اقداماتی «با حفظ صلح و ثبات منطقهای سازگار نیست».
منبع: آر تی