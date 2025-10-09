باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیدرضا صالحیامیری در آیین جشنواره سیب سپیدان که در هماشهر برگزار شد با اشاره به جایگاه فرهنگی و انسانی مردم این دیار، این رویداد را نمونهای از همبستگی اجتماعی و پاسداشت ارزشهای بومی و ملی توصیف کرد.
او با اشاره به اینکه جشنواره سیب در تاریخ فارس ماندگار خواهدشد، افزود: برپایی چنین برنامههایی نماد وحدت، انسانیت و نشاط اجتماعی است و میتواند روح همدلی و امید را در جامعه تقویت کند.
صالحیامیری با بیان اینکه میان واژه سیب و نام سپیدان رابطهای معنایی و معرفتی وجود دارد، گفت: سیب در فرهنگ ایرانی نماد سلامت و پاکی است و مردم سپیدان نیز بهواسطه صداقت، صفا و نجابتشان، مصداق عینی این مفاهیم ارزشمند هستند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش تاریخی مردم سپیدان در شکلگیری تمدن و فرهنگ فارس تصریح کرد: این مردم از دیرباز در عرصههای هنر، تلاش و خلاقیت پیشگام بودهاند و امروز با تبدیل محصولی چون سیب به یک جشن فرهنگی، نشان دادند که همچنان میراثدار اصالت، سلامت و زیباییاند.
او با تأکید بر لزوم ماندگاری چنین رویدادهایی در حافظه فرهنگی استان اعلام کرد: به مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس ابلاغ میشود که جشنواره سیب سپیدان در تقویم فرهنگی استان ثبت و مستند شود تا هر سال به عنوان نمادی از پاکی، سلامت و نجابت برگزار شود.
صالحیامیری اظهار داشت: این رویداد نهتنها جلوهای از میراث فرهنگی بلکه نشانهای از ایمان، کار و اصالت مردمان این سرزمین است.
همبستگی اجتماعی و برندسازی محصولات کشاورزی
حسینعلی امیری استاندار فارس نیز در آیین برگزاری جشنواره سیب سپیدان در هماشهر، با قدردانی از دستاندرکاران و مسئولان برگزارکننده، بر اهمیت زنده نگهداشتن آیینهای سنتی و تأثیر آن در تقویت همدلی، نشاط اجتماعی و توسعه اقتصادی مناطق کشاورزی تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه ارزشمند آیینهای بومی در تاریخ ایران اظهار داشت: این آیینها بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی ملت ایران را تشکیل میدهند و احیای آنها میتواند موجب تقویت پیوندهای مردمی و رونق اقتصادی شود.
استاندار فارس با تقدیر از وزیر میراث فرهنگی برای حضور در این جشنواره و همچنین از مدیرکل جهاد کشاورزی استان، شهردار، اعضای شورای شهر، امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسلامی و تلاش همگانی در برگزاری این جشنواره باشکوه قدردانی کرد.
او با یادآوری سابقه تاریخی جشنهای شکرگزاری در مناطق مختلف کشور گفت: در گذشته، پس از پایان برداشت محصولات کشاورزی یا باغی، مردم با برپایی جشنهای محلی، شکر نعمت الهی را بهجا میآوردند. این آیینها در کنار جنبه معنوی، موجب گسترش مودت، دوستی، برادری و نشاط در میان مردم میشد و متأسفانه در سالهای اخیر تا حدودی به فراموشی سپرده شده بود.
امیری افزود: برگزاری جشنوارههایی نظیر جشنواره سیب، فرصتی است برای احیای سنتهای پسندیده و ایجاد همبستگی اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم. همچنین این رویدادها نقش مهمی در برندسازی محصولات کشاورزی و معرفی ظرفیتهای محلی از منظر مالکیت فکری و نشانههای جغرافیایی کالا دارند.
او خاطرنشان کرد: توجه به مالکیت معنوی محصولات و بهرهگیری از ظرفیت جشنوارهها میتواند به توسعه پایدار روستاها و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی منجر شود.
استاندار فارس ابراز امیدواری کرد این جشنوارهها زمینهساز رشد فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد.