پس از امضای توافق آتش‌بس غزه، رسانه‌ها اعلام کردند که قرار است در چارچوب توافق، ۲۰ اسیر اسرائیلی با حدود دو هزار اسیر فلسطینی که در زندان‌های رژیم اسرائیل هستند، مبادله شوند.

در بحبوحه اخبار مربوط به آتش‌بس و توافق تبادل اسرا، توجه‌ها به سمت این معطوف شده است که کدام اسرای فلسطینی ممکن است از زندان‌های رژیم اسرائیل آزاد شوند. یکی از نام‌های صدر فهرست، مروان البرغوثی، یکی از رهبران سیاسی فلسطینی مرتبط با جنبش فتح است که دهه‌هاست در زندان به سر می‌برد.

در همین حال، دفتر نخست‌وزیری رژیم اسرائیل ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شخصیت فلسطینی در چارچوب تبادل اسرا آزاد نخواهد شد.

البرغوثی به دلیل نقش کلیدی‌اش در انتفاضه دوم، به «نلسون ماندلای فلسطین» ملقب شده است. در همین راستا، «ندا ابراهیم» خبرنگار الجزیره، توضیح داد: «البرغوثی یک چهره محبوب و مردمی است که شهرت زیادی دارد و بسیاری از فلسطینی‌ها او را به عنوان کسی که نماینده وحدت و آرمان‌های فلسطینیان برای رهایی از اشغال و داشتن یک کشور مستقل است، می‌بینند.»

به گفته این کارشناس، «این واقعیت که او نماینده جامعه فلسطینی است و فلسطینیان را متحد می‌کند، دقیقا همان دلیلی است که اسرائیل هنوز نام او را وتو می‌کند و نمی‌خواهد او آزاد شود». ابراهیم افزود که البرغوثی با نلسون ماندلا، رهبر آفریقای جنوبی مقایسه شده و از سراسر جهان حمایت می‌شود. او نه تنها در بین فلسطینی‌ها، بلکه در بین کسانی که از آرمان فلسطین و ندای آزادی فلسطین حمایت می‌کنند، شناخته شده است.

البرغوثی که اکنون ۶۶ سال دارد در رام‌الله متولد شد و در دوران نوجوانی به جنبش فتح پیوست. او در سال ۲۰۰۲ و در جریان «انتفاضه دوم» دستگیر شد و دو سال بعد به پنج بار حبس ابد به‌علاوه ۴۰ سال زندان محکوم شد. البرغوثی در آن زمان دادگاه را غیرقانونی و نامشروع خواند و از ارائه دفاعیه خودداری کرد.

منبع: الجزیره