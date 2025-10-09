باشگاه خبرنگاران جوان - امروز -پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه- فرزانه صادق در نشست مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها که با حضور سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، از اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن جامعه ایثارگران خبر داد و گفت: حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه باید تداوم یابد.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از تلاش‌های رئیس بنیاد شهید و برخی نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات جامعه ایثارگران، خواستار تسریع و تسهیل در تأمین مسکن ایثارگران شد و تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از نزدیک با مشکلات جامعه ایثارگران آشنایی دارد، گفت: تفاهم‌نامه تأمین مسکن جامعه ایثارگران با بنیاد شهید سال گذشته منعقد شده و تلاش می‌کنیم مشکلات اصلی این حوزه را شناسایی کنیم و برای تأمین مسکن ایثارگران اقدامات مؤثر انجام دهیم.

وی یادآور شد: در هفته دفاع مقدس، مدیران کل استان‌ها به‌عنوان مسئول امور ایثارگران منصوب شدند تا روند تأمین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت یابد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات تأمین مسکن در برخی استان‌ها از جمله تهران گفت: تلاش می‌شود این مشکلات از طریق تأمین مسکن در شهر‌های پیرامونی برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی مشارکت را یکی از گزینه‌های مناسب برای تأمین مسکن ایثارگران دانست و افزود: واگذاری گروهی زمین به مشمولان ایثارگر یکی از روش‌ها است که اراضی به صورت آماده‌سازی شده در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت تأمین زمین در کلان‌شهر‌ها و استان‌های شمالی از بنیاد شهید خواست تا از طریق اراضی متعلق بنیاد و همچنین مولدسازی بخشی از اراضی، زمینه تأمین مسکن ایثارگران فراهم شود.

تأمین مسکن مادران شهید

وی تأمین مسکن مادران شهدا را از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: جنگ ۱۲ روزه ضرورت توجه به این موضوع را دوچندان کرده است و باید تأمین مسکن ایثارگران با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در برخی استان‌ها اجرای بخشنامه‌های مرتبط با تأمین مسکن ایثارگران به‌طور کامل صورت نمی‌گیرد، خواستار اجرای دقیق ضوابط شد و تأکید کرد: پیگیری می‌شود تا تمامی همسران و فرزندان شهدا در سراسر کشور اراضی خود را دریافت کنند.

گزارش عملکرد تأمین مسکن ایثارگران

مهدی امیدی، معاون مدیر عامل شرکت عمران شهر‌های جدید و نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور پیگیری مسکن ایثارگران، در این نشست ضمن ارائه گزارشی، جامعه هدف ایثارگران را برای تأمین مسکن حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

وی افزود: در هفت ماه گذشته ۶۵ درصد پیشرفت در تأمین مسکن ایثارگران حاصل شده و در این مدت ۳۲ هزار نفر از این جامعه صاحب زمین شده‌اند.

به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۱۴ واحد مسکونی برای خانواده‌های شهدای جنگ در تهران خریداری و اسکان موقت ۲۶ خانواده را نیز تأمین کرده است.

وی همچنین از تهیه پیش‌نویس شیوه‌نامه ساخت و ساز مسکن ایثارگران با همکاری زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و اجرایی شدن آن، خبر داد.

امیدی اعلام کرد: در تخصیص زمین و پروژه ایثارگران تا کنون در چهار استان همه متقاضیان تعیین تکلیف شده‌اند؛ و تا پایان سال طبق برنامه ریزی صورت گرفته در ۱۵ استان همه متقاضیان ایثارگر تعیین تکلیف خواهند شد.