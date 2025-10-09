باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که یک حادثه عملیاتی در نوار غزه رخ داده که به زخمی شدن ۳ نفر از نیروهای ارتش رژیم تروریستی اسرائیل منجر شده است.
این گزارشها جزئیاتی در مورد شرایط یا پیشزمینههای این حادثه ارائه نکردند. این نوع حوادث در صفوف ارتش رژیم تروریستی اسرائیل رو به افزایش است، که این امر ابعاد سردرگمی و چالشهایی را که اشغالگران در تجاوز به نوار غزه با آن مواجه هستند، آشکار میکند.
شایان ذکر است که دور سوم مذاکرات غیرمستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر در شرم الشیخ روز چهارشنه آغاز شد. حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، ابراهیم کالین رئیس نهاد امنیتی و اطلاعاتی ترکیه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر دو فرستاده دونالد ترامپ، در دور سوم این مذاکرات در شرم الشیخ حضور نیز حضور داشتند.
و پس از این مذاکرات، آتشبس رسما در شرمالشیخ امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمکها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانهها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامهریزی شده است.
منبع: المیادین