رسانه‌های اسرائیلی از وقوع یک حادثه عملیاتی مبهم در نوار غزه خبر دادند که منجر به زخمی شدن سه نفر از نیرو‌های ارتش اسرائیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که یک حادثه عملیاتی در نوار غزه رخ داده که به زخمی شدن ۳ نفر  از نیرو‌های ارتش رژیم تروریستی اسرائیل منجر شده است.

این گزارش‌ها جزئیاتی در مورد شرایط یا پیش‌زمینه‌های این حادثه ارائه نکردند. این نوع حوادث در صفوف ارتش رژیم تروریستی اسرائیل رو به افزایش است، که این امر ابعاد سردرگمی و چالش‌هایی را که اشغالگران در تجاوز به نوار غزه با آن مواجه هستند، آشکار می‌کند.

شایان ذکر است که دور سوم مذاکرات غیرمستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر در شرم الشیخ روز چهارشنه آغاز شد. حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، ابراهیم کالین رئیس نهاد امنیتی و اطلاعاتی ترکیه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر دو فرستاده دونالد ترامپ، در دور سوم این مذاکرات در شرم الشیخ حضور نیز حضور داشتند.

و پس از این مذاکرات، آتش‌بس رسما در شرم‌الشیخ امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمک‌ها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانه‌ها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
عقب نشینی ارتش اشغالگر اسرائیل از غزه چگونه انجام خواهد شد؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
آخرین اخبار
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان
زلنسکی: اگر ترامپ به جنگ در اوکراین خاتمه دهد، او را نامزد نوبل صلح می‌کنیم
تکذیب قاطع حماس؛ نبود هیچ دیدار مستقیمی با هیات اسرائیلی
مذاکرات صلح اوکراین در رکود بزرگ
ترامپ احتمالا یکشنبه در بیت‌المقدس خواهد بود
غزه پس از دو سال خونین، از زیر آوار «پیروز» بیرون آمد
گوترش: هزینه‌های انسانی جنگ غزه نباید فراموش شود
مروان البرغوثی آزاد نخواهد شد
آیا جنگ غزه واقعاً به پایان رسیده است؟
مقام مصری: حماس سلاح خود را تحویل نمی‌دهد
حماس: اسرائیل روز جمعه از تمام شهر‌های غزه عقب‌نشینی خواهد کرد
ناوگان جهانی صمود: شش فعال هنوز در بازداشت اسرائیل هستند
ترکیه با یک گروه ویژه مشترک برای یافتن اجساد اسرا در غزه همکاری می‌کند
امضای پروتکل همکاری انرژی میان افغانستان و ترکمنستان
انگلیس قرارداد ۴۶۸ میلیون دلاری برای تامین موشک‌های هند امضا کرد
دفتر نتانیاهو: توافق پس از تصویب در کابینه اجرایی می‌شود!
تمدید کارت‌های موقت اتباع خارجی در ایران آغاز شد
قطر برای حضور افغانستان در نشست‌های اقلیمی بین‌المللی میانجی‌گری می‌کند
استقبال رهبران اروپایی از توافق آتش‌بس غزه
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای توقف اخراج‌های فوری مهاجران افغان
پایان مرحله نخست واکسیناسیون سرخک در افغانستان؛ ۸.۹ میلیون کودک واکسینه شدند
بحران سلامت روان کودکان در افغانستان؛ یونیسف خواستار تدوین استراتژی ملی شد
توافق آتش‌بس غزه وارد فاز اجرایی شد
سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری قزاقستان برای احداث خط آهن ترانزیتی در افغانستان
مذاکرات غزه ممکن است با آزادی اسرا وارد مرحله دوم شود
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
آغاز فصل تازه همکاری‌های ورزشی؛ ایران و افغانستان تفاهم‌نامه کوهنوردی امضا کردند