باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج، رئیس فدراسیون در تماس با سردار آزمون پیگیر آخرین وضعیت مهاجم تیم کشورمان وی پس از عمل جراحی اخیر شد. رئیس فدراسیون همچنین با کسب اطلاع از آخرین وضعیت آزمون، ابراز امیدواری کرد که وی هرچه زودتر مهیای حضور دوباره در میدان شود.

سردار آزمون هم در این تماس با تقدیر از همراهی و حمایت رئیس فدراسیون، روند بازگشت خود را تشریح کرد.

آزمون مهاجم ایرانی شباب‌الاهلی، در جریان تمرینات این تیم با مصدومیتی سنگین مواجه شد. آسیب دیدگی مهاجم تیم ملی شکستگی استخوان نازک نی پا و تاندون بوده و حدود ۴ ماه دور از میادین خواهد بود.

منبع: فدراسیون فوتبال