رئیس فدراسیون فوتبال در تماس با سردار آزمون، مهاجم تیم ملی گفت: برای بازگشتت به میدان لحظه شماری می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج، رئیس فدراسیون در تماس با سردار آزمون پیگیر آخرین وضعیت مهاجم تیم کشورمان وی پس از عمل جراحی اخیر شد. رئیس فدراسیون همچنین با کسب اطلاع از آخرین وضعیت آزمون، ابراز امیدواری کرد که وی هرچه زودتر مهیای حضور دوباره در میدان شود.

سردار آزمون هم در این تماس با تقدیر از همراهی و حمایت رئیس فدراسیون، روند بازگشت خود را تشریح کرد.

آزمون مهاجم ایرانی شباب‌الاهلی، در جریان تمرینات این تیم با مصدومیتی سنگین مواجه شد. آسیب دیدگی مهاجم تیم ملی شکستگی استخوان نازک نی پا و تاندون بوده و حدود ۴ ماه دور از میادین خواهد بود.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: مهدی تاج ، سردار آزمون
خبرهای مرتبط
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
جلسه وزیر ورزش با اعضای کمیسیون عمران مجلس در ورزشگاه آزادی؛
دنیامالی: نوسازی اماکن ورزشی برای وزارتخانه یک اصل است
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس
تاج در تمرین تیم ملی: ایمان دارم بهترین نتیجه را می‌گیرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
آخرین اخبار
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
تاج خطاب به آزمون: برای بازگشتت لحظه‌شماری می‌کنیم
دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
تمرین بازیکنان پرسپولیس در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان تیم
صعود پینگ‌پنگ‌باز نونهال ایران به جمع ۸ نفر برتر کانتندر جوانان تونس
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
لیگ فوتسال بانوان؛ استقلال، سپاهان را درهم کوبید
زمان برگزاری لیگ شنا مشخص شد
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
نایب رئیس کمیته ملی المپیک: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی‌های لیگ برتر و تیم ملی شد
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
کارشناس فوتبال روسیه: ایران حریفی قدرتمند با بازیکنانی بزرگ است
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت
مخالفت ستاره بارسلونا با بازی در آمریکا
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد