محمدمهدی حسینی شریف دانش آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید قدوسی قم مدال طلای المپیاد بین‌المللی نانو را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم المپیاد علمی ایران در نخستین دوره برگزاری رقابت‌های نانو در سطح بین‌المللی توانست با کسب هشت مدال طلا و یک مدال نقره افتخاری بزرگ برای کشور رقم بزند.

سیدمحمدمهدی حسینی شریف دانش آموز قمی به همراه پارسا آقاسی، سروش علی‌محمدی، حسام صحرانورد، امیرعلی خیاطی، هومن عظیمی‌نیا، علی حضرتی و یاسین طالبیان. مدال‌آوران طلایی المپیاد بین‌المللی نانو ازبین ۱۹ کشور دنیا هستندو علی شمسی مفخر موفق به کسب مدال نقره این رقابت‌ها شد. 

نخستین دوره المپیاد بین‌المللی نانو برای دانش‌آموزان به میزبانی مجازی ایران و با حضور نمایندگانی از ۲۰ کشور از پنج قاره جهان وبا هدف توسعه دانش و فناوری نانو در سطح دانش‌آموزی، با پشتوانه ۱۶ سال تجربه ایران در برگزاری المپیاد‌های ملی نانو برگزار شد. 

آزمون این دوره ۷ مهر به صورت مجازی برگزار شد و شرکت‌کنندگان پس از پایان آزمون، ۷۲ ساعت فرصت داشتند تا فیلمی از خود بارگذاری کنند و در آن مدل اقتصادی پیشنهادی‌شان را برای حل یک چالش زیست‌محیطی ارائه دهند.

برچسب ها: المپیاد نانو ، نانو
خبرهای مرتبط
سرمایه کشور و فعالیت نظام‌مند ما را به پیشرفت خواهد رساند
دختران برتر ووشوی قم معرفی شدند
ثبت‌نام المپیاد علمی حوزه‌های علمیه آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بی‌خانمانان صاحب‌خانه؛ روایت تلخ ۳۲۰ خانواده سرگردان در پردیسان قم
تاکید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی کوانتومی
راه اندازی مرکز سروش برای نگهداری متهمان زن در قم
صلح و سازش بیش از یک هزار و ۱۰۰ پرونده قضایی در قم به عشق امام حسین(ع)
امحای بیش از یک تن مواد مخدر در قم
آخرین اخبار
تاکید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت توجه به هوش مصنوعی کوانتومی
صلح و سازش بیش از یک هزار و ۱۰۰ پرونده قضایی در قم به عشق امام حسین(ع)
امحای بیش از یک تن مواد مخدر در قم
راه اندازی مرکز سروش برای نگهداری متهمان زن در قم
بی‌خانمانان صاحب‌خانه؛ روایت تلخ ۳۲۰ خانواده سرگردان در پردیسان قم
۲۰ زوج تحت پوشش بهزیستی قم راهی خانه بخت شدند
دامپزشکان، سربازان گمنام عرصه سلامت