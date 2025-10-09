به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و در قالب نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای استان گلستان، ۷۰۰۰ متر مربع از معابر خاکی روستای کرد آباد آسفالت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و در راستای اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستا‌های استان، هفت هزار متر مربع از معابر خاکی روستای کردآباد آسفالت و تقدیم اهالی بسیار خوب این روستا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: برای امسال آسفالت حدود یک میلیون متر مربع از معابر روستا‌های استان هدف‌گذاری و برنامه ریزی شده است.

او افزود: امیدواریم با حمایت مجمع نمایندگان استان، استاندار محترم، دفتر امور روستایی، فرمانداران، بخشداران و دهیاران روستا‌ها این هدف محقق شود.