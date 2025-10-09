به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و در قالب نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای استان گلستان، ۷۰۰۰ متر مربع از معابر خاکی روستای کرد آباد آسفالت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و در راستای اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستا‌های استان، هفت هزار متر مربع از معابر خاکی روستای کردآباد آسفالت و تقدیم اهالی بسیار خوب این روستا شد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: برای امسال آسفالت حدود یک میلیون متر مربع از معابر روستا‌های استان هدف‌گذاری و برنامه ریزی شده است.

او افزود: امیدواریم با حمایت مجمع نمایندگان استان، استاندار محترم، دفتر امور روستایی، فرمانداران، بخشداران و دهیاران روستا‌ها این هدف محقق شود.

برچسب ها: روز روستا و عشایر ، بنیاد مسکن
خبرهای مرتبط
واگذاری زمین، به ۴۱ جوان آزادشهری
واگذاری زمین به ۹۱ جوان مراوه تپه‌ای برای ساخت مسکن
آسفالت ۴ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای قره سو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف راز یک قتل پس از ۱۲ سال در بندرگز
نظارت بر توزیع عرضه مرغ در آزادشهر / پلمب واحد‌های صنفی گرانفروش با دستور دادستان
برگزاری رقابت های هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه شهرستان آق‌قلا
مدارس شبانه روزی ضامن تداوم تحصیل در مناطق محروم
آخرین اخبار
نظارت بر توزیع عرضه مرغ در آزادشهر / پلمب واحد‌های صنفی گرانفروش با دستور دادستان
کشف راز یک قتل پس از ۱۲ سال در بندرگز
مدارس شبانه روزی ضامن تداوم تحصیل در مناطق محروم
برگزاری رقابت های هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه شهرستان آق‌قلا