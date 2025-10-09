باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مرتضی زارع، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص وضعیت کنونی باغات حریم صدرا و نقش طرح تفصیلی در ساماندهی آنها اظهار داشت: با توجه به روند رو به رشد توسعه شهری در صدرا، یکی از چالشهای اساسی که در پیش داریم، وضعیت نامشخص باغات و اراضی حریم شهر است.
او گفت: بسیاری از این باغات در حال حاضر بهصورت غیررسمی خدماتی ارائه میدهند و درآمدهایی از این طریق کسب میکنند، اما متأسفانه هیچگونه درآمدی برای شهرداری ایجاد نمیکنند و این موضوع نیازمند یک راهکار قانونی و اجرایی است.
او افزود: طرح تفصیلی شهر صدرا میتواند بهعنوان یک فرصت طلایی برای ساماندهی این باغات و اراضی حریم عمل کند. در واقع، این طرح میتواند ضمن تعیین تکلیف قانونی اراضی موجود، پروانههای ساختمانی که قبلاً برای مناطقی، چون تنگ جلاب و پارسیان صادر شده بود را مجدداً بازنگری کرده مجددا به محدود شهر برگردد. این اقدام نه تنها به حل مشکلات مالکیتی کمک میکند، بلکه میتواند منجر به درآمدزایی جدید برای شهرداری از طریق اخذ عوارض ساخت و ساز و خدمات باشد.
زارع تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه شود، تخلفات گستردهای است که در حریم صدرا صورت گرفته است. این تخلفات ساختمانی نه تنها مختص به یک یا دو سال اخیر، بلکه از سالیان گذشته تاکنون ادامه داشته و در نتیجه، بسیاری از باغات در این منطقه بهطور کامل یا بیش از ۸۰ درصد، شکل گرفتهاند. این وضعیت بهویژه زمانی مشکلآفرین میشود که برخی از این اراضی حتی در مقاطعی از طرف دستگاههای خدماترسان، مانند اداره برق، برق رسانی شدهاند. این موضوع عملاً وضعیت را پیچیدهتر میکند و نیازمند یک برنامه جامع و دقیق برای رفع ابهامات و ساماندهی است.
او همچنین اظهار داشت: در گذشته، شرکت عمران برخی از این اراضی را بهطور غیرمستقیم به مساحتهای مسکونی تبدیل کرده بود، اما متأسفانه این تحولات تحتنظر نبوده و در بسیاری از موارد، به ایجاد مشکلات زیستمحیطی و عدم نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز انجامید. اکنون، با بازنگری در طرح تفصیلی و بازگشت به محدودههای تعریفشده، این امکان فراهم میشود که بهطور دقیقتری پروانهها صادر و این اراضی تحتنظر قرار گیرد.
زارع در بخش دیگری از صحبتهای خود اضافه کرد: از استاندار خواهش میکنم که در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف باغات و اراضی حریم صدرا اقدام کنند. این موضوع نه تنها به افزایش منابع مالی شهرداری کمک خواهد کرد، بلکه باعث میشود که اصول فنی در ساختوسازهای آینده رعایت شود و از تخلفات بعدی جلوگیری شود. تعیین تکلیف این اراضی، زمینه را برای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست فراهم میکند.
او افزود: شهرداری صدرا میتواند با اخذ عوارض از ساختوسازها و فعالیتهای اقتصادی در این مناطق، منابع مالی خود را تقویت کرده و این منابع را به توسعه زیرساختها و خدمات عمومی اختصاص دهد. در این راستا، هدف ما این است که با حفظ محیط زیست و باغات، از پتانسیلهای اقتصادی این مناطق بهرهبرداری کنیم.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی صدرا در پایان گفت: طرح تفصیلی صدرا یک گام مهم در راستای توسعه پایدار شهر و ساماندهی اراضی حریم است. این طرح نه تنها به حفاظت از منابع طبیعی کمک میکند، بلکه میتواند یک موتور محرک برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه باشد.