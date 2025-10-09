سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، امروز از توافقات اولیه میان جنبش حماس و اسرائیل برای آتش‌بس و تبادل اسرا در غزه استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که روسیه از توافقات اولیه میان جنبش حماس و اسرائیل استقبال می‌کند و تلاش‌های دیپلماتیک مصر، قطر و ترکیه شایسته تحسین است.

زاخارووا در بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد، افزود: «طرف روسی از این توافقات که تا حد زیادی به لطف تلاش‌های خستگی‌ناپذیر میانجی‌های مصری، قطری، ترکیه‌ای و آمریکایی حاصل شده، استقبال می‌کند. این تلاش‌های دیپلماتیک شایسته تمجید هستند. برای ما، پایان دادن به رنج غیرنظامیان بسیار اهمیت دارد. ضروری است که طرفین به طور کامل و روان به تمامی تعهدات خود در مرحله اول و مراحل بعدی عمل کنند.»

زاخارووا همچنین اشاره کرد که «روسیه امیدوار است که این بار آتش‌بس در خاورمیانه پایدار باشد و به ثبات درازمدت در غزه کمک کند.»

او در مورد مذاکرات غیرمستقیم میان رژیم تروریستی اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس اظهار داشت: «امیدواریم این بار آتش‌بس شرایط را برای بازگشت تمامی آوارگان فراهم می‌سازد و اجازه آغاز عملیات گسترده بازسازی زیرساخت‌هایی را که تقریبا به طور کامل در طول جنگ تخریب شده‌اند،بدهد.»

شایان ذکر است که جنبش حماس نیز امروز، پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵، دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه را که شامل ورود کمک‌ها و تبادل بازداشت‌شدگان است، اعلام کرد.

منبع: اسپوتنیک

