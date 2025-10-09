مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در حاشیه بازدید از محل احداث زمین بزرگ چمن مصنوعی کلیبر گفت:با توجه به شرایط جوی کلیبر و گرمای سوزان در این محل، چمن‌هایی با خاصیت ضد اشعه uv بالا تهیه شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در این محل شاهد بارش برف و باران زیادی هستیم که لازم است محل زیرسازی شده و چندین حلقه چاه برای زه‌کشی حفر شود.

وی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به زودی جوانان و فوتبال‌دوستان کلیبر خواهند توانست از یک زمین استاندارد برخوردار شوند.

وی به زودی چمن‌های خریداری شده به کلیبر منتقل و عملیات زیرسازی آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان می‌سازد احداث این زمین فوتبال از سال۱۳۷۷ در سفر ریاست جمهوری آغاز شده است که تاکنون و بعد از گذشت ۲۷سال هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.

برچسب ها: فوتبال ، زمین بازی
خبرهای مرتبط
نمای هوایی از زمین‌های بازی در چین
استانداردسازی زمین‌های بازی کودکان در شهرکرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنج مدل تامین مالی برای حمایت از شرکت‌های فناور تهیه شده است
۸ مسجد تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست پرونده ثبت جهانی
برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم در آذربایجان شرقی
پایان سرشماری زنبورستان‌های تبریز
ائمه جمعه پدران معنوی هر شهر هستند
غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا در تبریز
اقتدار امروز ایران ثمره مجاهدت فرزندان ملت است
آیا ۲۷سال انتظار مردم کلیبر به سر می‌رسد؟
آخرین اخبار
آیا ۲۷سال انتظار مردم کلیبر به سر می‌رسد؟
پایان سرشماری زنبورستان‌های تبریز
غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا در تبریز
برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم در آذربایجان شرقی
ائمه جمعه پدران معنوی هر شهر هستند
اقتدار امروز ایران ثمره مجاهدت فرزندان ملت است
پنج مدل تامین مالی برای حمایت از شرکت‌های فناور تهیه شده است
۸ مسجد تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست پرونده ثبت جهانی