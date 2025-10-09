باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در این محل شاهد بارش برف و باران زیادی هستیم که لازم است محل زیرسازی شده و چندین حلقه چاه برای زهکشی حفر شود.
وی با برنامهریزیهای انجام شده به زودی جوانان و فوتبالدوستان کلیبر خواهند توانست از یک زمین استاندارد برخوردار شوند.
وی به زودی چمنهای خریداری شده به کلیبر منتقل و عملیات زیرسازی آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان میسازد احداث این زمین فوتبال از سال۱۳۷۷ در سفر ریاست جمهوری آغاز شده است که تاکنون و بعد از گذشت ۲۷سال هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده است.