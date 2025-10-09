باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در آغاز جلسه کابینه در کاخ سفید، مدعی شد: ایران میخواهد برای صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین به توافق آتشبس غزه اشاره کرد و گفت: اسرای اسرائیلی که هنوز در غزه هستند، روزهای دوشنبه یا سهشنبه هفته آینده آزاد خواهند شد. فکر میکنم این صلح پایدار خواهد بود، امیدوارم یک صلح ابدی باشد. صلح در خاورمیانه.
ترامپ ادامه داد: «ما آزادی همه اسرای باقیمانده را تضمین کردیم و آنها باید دوشنبه یا سهشنبه آزاد شوند. آزاد کردن آنها یک فرآیند پیچیده است. ترجیح میدهم به شما نگویم که برای آزاد کردن آنها چه کاری باید انجام داد. ما اسرا را دوشنبه یا سهشنبه آزاد میکنیم و آن روز، روز شادی خواهد بود.»
او گفت که به همین مناسبت سعی میکند سفری به منطقه داشته باشد و به عنوان بخشی از این سفر، در مصر نیز توقف خواهد کرد تا توافقنامه را رسما امضا کند.
پیش از این، دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ممکن است ترامپ روز شنبه یا یکشنبه به بیتالمقدس برود.
توافق آتشبس غزه و تبادل اسرا ساعاتی پیش در مصر امضا شد. طبق این توافق، جنگ متوقف میشود، رژیم اسرائیل از بخشهایی از نوار غزه عقبنشینی میکند و جنبش حماس تمامی اسرای اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. همچنین به کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه اجازه داده خواهد شد که وارد غزه شوند. این گام اول از طرح کلی برای آتشبس است و مسائل مهمتر مانند پرداختن به آینده غزه هنوز به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
منبع: سی ان ان