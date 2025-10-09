باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نشست وزرای خارجه که در پاریس برای بحث در مورد وضعیت امنیتی غزه و سازوکار‌های بازسازی برگزار شد، اظهار داشت که هدف این نشست «همکاری موازی با طرح آمریکا برای برقراری صلح جامع و پایدار» است.

مکرون با تقدیر از تلاش‌های کشور‌های شرکت‌کننده که مدت‌هاست به‌موازات طرح آمریکا کار می‌کنند، اشاره کرد که «ساعات آتی در رابطه با برقراری صلح در غزه حیاتی خواهند بود.»

رئیس‌جمهور فرانسه ادعا کرد که «خلع سلاح جنبش حماس گامی ضروری برای برقراری صلح پایدار در غزه است» و از همه طرف‌ها خواست تا به توافق آتش‌بس احترام بگذارند. این درحالی است که یکی از شروط حماس برای توافق، عدم اجرای این بند بوده است.

مکرون اعلام کرد که پاریس آماده است تا با همکاری اردن و مصر، نقش فعالی در یک «نیروی برقراری ثبات» در غزه ایفا کند. او همچنین تاکید کرد که سرعت گرفتن ساخت شهرک‌های اشغالی رژیم تروریستی اسرائیل در کرانه باختری «غیرقابل قبول است و تهدیدی وجودی برای کشور فلسطین محسوب می‌شود»، و بر لزوم همکاری مشترک برای فراهم کردن شرایطی که بقای یک کشور فلسطینی باثبات را تضمین کند، تاکید کرد.

در این نشست، علاوه بر فرانسه، کشور‌های آلمان، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، عربستان، مصر، قطر، امارات، اردن، اندونزی، کانادا و ترکیه نیز شرکت داشتند. ترکیه تمایل خود را برای مشارکت فعال در ایجاد هیات ثبات در غزه پس از آتش‌بس اعلام کرد.

نشست پاریس که با انتقاد رژیم تروریستی اسرائیل مواجه شد، هم‌زمان با مذاکرات غیرمستقیم میان این رژیم تروریستی و جنبش «حماس» در استراحتگاه شرم‌الشیخ مصر در مورد طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره غزه برگزار می‌شود.

آتش‌بس در نوار غزه امروز (به‌وقت محلی) راس ساعت دوازده ظهر اجرایی شد، اما خبرنگار المیادین اشاره کرد که اشغالگران پس از اجرای توافق، بمباران نوار غزه را از سر گرفتند.

منبع: المیادین