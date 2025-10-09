عدم نتیجه بخش بودن جنگ و کشتار مردم غزه و ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده، راهبردی‌ترین شکستی است که این رژیم متحمل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عدم نتیجه بخش بودن جنگ و کشتار مردم غزه و ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده، راهبردی‌ترین شکستی است که این رژیم متحمل شد.

حجم ناکامی صهیونیست‌ها در این دو سال را باید بر اساس میزان تنفر افکار عمومی جهان از آنها، ناتوانی آنها در شکست حماس و مقاومت در غزه و از بین رفتن کامل قدرت بازدارندگی ارزیابی نمود. از طرفی عمق ناتوانی و شکست ارتش رژیم را در جنگ غزه، باید از میزان خوشحالی آنها در توافق با حماس در رسیدن به آتش بس در غزه دنبال کرد.

از این رو پایان جنگ غزه، رویکرد امنیتی جدیدی را در منطقه ایجاد خواهد کرد که در این تحول جدید، نگاه به مقاومت به عنوان متغیر مستقل و پیروز جنگ دو سال اخیر در منطقه خواهد بود.

بدون شک ایستادگی ستودنی مردم فلسطین و ماندگاری سرزمین غزه برای مردم مقاوم آن منطقه، نقطه عطف شکست صهیونیست‌ها در تاریخ خواهد بود که نتیجه آن تا به امروز، اراده جامعه بین المللی در تشکیل دولت مستقل فلسطین، ارج نهادن جهان از مقاومت کردم فلسطین، شکست راهبردی ارتش مدعی صهیونیستی در غزه و در یک کلام شکست راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه و ورود مجدد آمریکا برای نجات رژیم منحوس به معنای پایانی بر رویکرد رفتاری اسرائیل می‌باشد.

توافق برای آتش بس که به نوعی توافق آمریکا با حماس بود، نشان می‌دهد که حماس تصمیم گیر اصلی تحولات در غزه می‌باشد.

عزت الرشق از مذاکره کنندگان حماس اعلام کرد: این توافق از احساس مسئولیت تاریخی ما در برابر ملت بزرگمان، تعهد ما به حقوق مشروعمان، و به‌عنوان نتیجه‌ای از دستاورد مقاومت در ۷ اکتبر سرچشمه می‌گیرد.

وی افزود: توافق آتش‌بس، دستاوردی کاملاً ملی است که وحدت ملت ما و پایبندی آنان به گزینه مقاومت را به‌عنوان راهی برای مقابله با اشغال صهیونیستی تجسم می‌بخشد.

او گفت: آنچه اشغالگران در دو سال تمام با ویرانی و گرسنگی نتوانستند به دست آورند، در پای میز مذاکره نیز موفق به دستیابی به آن نشدند.

خبرنگار اسرائیلی: جنگ پایان یافت، اما حماس تسلیم نشد

در همین زمینه خبرنگار شبکه عبری زبان کان اذعان کرد که جنبش مقاومت اسلامی حماس پس از بیش از دو سال جنگ شکست نخورد و تسلیم نشد.

وی در این باره گفت: امروز جنگ با یک توافق به پایان رسید. همه منتظر تصویری از تسلیم و شکست حماس بودند، اما تصویری که امروز دیدیم به نظر نمی‌رسد شبیه آن باشد.

از طرف دیگر روند آتش بس رژیم صهیونیستی با لبنان، نشان می‌دهد که ممکن است رژیم بعد توافق، دوباره بخواهد آتش بس را نقض کند و روند نسل کشی خود را دنبال کرد. از این رو نباید اجازه کنش‌گری مجدد به نتانیاهو در پیشبرد اهداف شکست خورده خود به صورت یکطرفه را داد.

منبع: مهر

