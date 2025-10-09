باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد انصاری، معاون باشگاه پرسپولیس درباره حضورش در شهرآورد کودکان کار در ورزشگاه کارگران اظهار کرد: وظیفه هر ورزشکاری هست که در این مراسم شرکت کند و باعث افتخارم هست که اینجا آمدم. امیدوارم قطره‌ای در دریا باشم و خدمت کنم.

انصاری درباره اینکه انتقاداتی بابت غیبت امید عالیشاه و سروش رفیعی در این بازی مطرح شده است، گفت: در ابتدا قرار بود بازی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شود، اما محل بازی تغییر کرد و چند بازیکن هم با تاخیر به ورزشگاه کارگران آمدند.

انصاری درباره اینکه صدای هواداران پرسپولیس را به عنوان معاون باشگاه پرسپولیس شنیده است، بیان کرد: باشگاه پرسپولیس سخنگو دارد و نکات لازم را ارائه می‌دهد. بازی حساسی با تیم خیبر خرم آباد داریم و امیدوارم برد‌های پرسپولیس از این بازی شروع شود و همه مردم خوشحال شوند.

او درباره اینکه قرار است وارد بازار نقل و انتقالات شود، گفت: قطعا از نیم فصل به نقل و انتقالات پرسپولیس ورود خواهم کرد. از همین الان من چند بازیکن که فکر می‌کنم می‌توانند به پرسپولیس کمک کنند را زیر نظر دارم. در واقع برخی از بازیکنان در نقل و انتقالات زمستانی قراردادشان به پایان می‌رسد و ما با آنها وارد مذاکره می‌شویم، البته اگر عمر کاری‌ام اجازه بدهد.

معاون باشگاه پرسپولیس درباره شایعه انتخاب حسین عبدی به جای وحید هاشمیان برای هدایت سرخپوشان بیان کرد: وقتی که وحید هاشمیان سرمربی تیم است، ما باید از هاشمیان حمایت کنیم و قطعا همین طور است. حضور حسین عبدی به عنوان سرمربی پرسپولیس گمانه زنی است و رسانه‌ها اشتباه کرده‌اند. من سال گذشته افتخار این را داشتم که کمک حسین عبدی در تیم ملی نوجوانان بودم و به خاطر این قرابت، رسانه‌ها حدس زدند که این اتفاق قرار است رخ بدهد، اما این شایعات دروغ است.

او درباره اینکه باشگاه پرسپولیس تا چه زمانی از وحید هاشمیان حمایت می‌کند، گفت: هاشمیان سرمربی تیم است و من خواهشم از هواداران و اهالی رسانه این است که اگر می‌خواهند پرسپولیس نتیجه بگیرد از هاشمیان حمایت کنند. ما سعی می‌کنیم تا زمانی که هاشمیان سرمربی تیم پرسپولیس است نهایت حمایت را از ایشان داشته باشیم و همه ما می‌خواهیم پرسپولیس برنده شود و خوشحالی هواداران را به دنبال داشته باشد.

انصاری درباره اینکه احمدی، مالک باشگاه پرسپولیس بیان کرده ۲ بازی به وحید هاشمیان فرصت می‌دهیم، گفت: آقای احمدی هر مصاحبه‌ای انجام داده‌اند، خودشان مسئول هستند.