باشگاه خبرنگاران جوان - عارف غلامی، مدافع تیم فوتبال استقلال پس از چند هفته دوری از میادین به دلیل مصدومیت، دوران درمان و فیزیوتراپی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و شرایط حضور در ترکیب آبیپوشان را پیدا کرده است.
غلامی که در هفتههای ابتدایی فصل جاری لیگ برتر دچار آسیبدیدگی شده بود، مدتی زیر نظر کادر پزشکی تیم به تمرینات اختصاصی پرداخت و در روزهای اخیر نیز با حضور در تمرینات گروهی، توانست آمادگی بدنی خود را بازیابد.
این مدافع اکنون هیچگونه مشکلی برای همراهی استقلال ندارد و در صورت صلاحدید ریکاردو ساپینتو، میتواند در دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان در ترکیب تیمش به میدان برود.
بازگشت غلامی برای استقلال که در گذشته در خط دفاعی با کمبود مهره و تغییرات مکرر مواجه بود، خبر خوشحالکننده است.