به گفته معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان انفجار بندر شهیدرجایی بر اساس لیست اعلامی سازمان تا پایان سال تعلیق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدصادق قنادزاده با اشاره به تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی، اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های مستمر سازمان توسعه تجارت ایران و تعامل با بانک مرکزی در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ بانک مرکزی تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان انفجار بندر شهیدرجایی را بر اساس لیست اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران تا پایان سال تعلیق کرد.

وی با بیان این‌که حادثه بندر شهیدرجایی که در اردیبهشت سال جاری اتفاق افتاد، بحران جدی برای افرادی که کالای خود را در این حادثه از دست داده بودند، ایجاد کرد، گفت: زیان‌دیدگان درگیر تعهدات و بدهی‌های ارزی به بانک مرکزی شده بودند.

قنادزاده ادامه داد: به همین دلیل سازمان توسعه تجارت ایران این وظیفه را به‌عهده گرفت و بعد از این‌که خوداظهاری تمام شرکت‌های حادثه‌دیده را جمع‌آوری کرد، با تعامل با سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و استانداری هرمزگان مجموع این اطلاعات را پردازش و صحت سنجی و در نهایت لیست ثبت سفارش‌ها و شرکت‌هایی که دچار حادثه شده بودند را اعلام کرد.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: بر این اساس، دفتر معاون اول و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی تکلیف کردند که لیستی که سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کرده، به عنوان لیست مبنا تلقی شده و بانک مرکزی تعهدات آنها را تا آخر سال تعلیق کند تا در آینده تعیین تکلیف شود.

وی افزود: این سازمان در حال پیگیری احیای سهمیه ثبت سفارش مجدد کالا‌های از دست رفته برای تجار است و در این راستا پیشنهادات خود را به کمیته ارزی وزارت ضمن برای بررسی و تصمیم‌گیری ارائه نموده است.

گفتنی است، تمام پیگیری‌های این فرایند با محوریت سازمان توسعه تجارت ایران تا حصول نتیجه انجام شده است.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، بندر شهید رجایی
