باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار حساس هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران برابر مس رفسنجان آماده میکند.
حردانی در هفته گذشته به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه عضله پا نتوانست تیم ملی را همراهی کند.
عملکرد خوب صالح حردانی در بازی های اخیر و هماهنگی او با یاسر آسانی در سمت راست زمین، موجب شده است تا دوباره نگاهها به این زوج مؤثر جلب شود. ترکیب این دو بازیکن جوان، در مقاطع متعددی از رقابتهای فصل گذشته به یکی از نقاط قوت استقلال تبدیل شده بود و بسیاری از کارشناسان معتقدند بازگشت این زوج میتواند تحرک و پویایی بیشتری به بازی تیم ببخشد.
با توجه به نمایش پرانرژی حردانی در تمرینات اخیر و همچنین نیاز استقلال به سرعت و نفوذ در سمت راست، گمانهزنیها حاکی از آن است که در صورت تداوم آمادگی این بازیکن، او در دیدار مقابل مس رفسنجان جایگزین رامین رضاییان در ترکیب اصلی شود.
کادر فنی استقلال نیز با توجه به شرایط فنی و جسمانی بازیکنان، قصد دارد از بهترین گزینهها در ترکیب استفاده کند تا تیم بتواند پس از چند هفته ناکامی در کسب برد، با پیروزی به روند صعودی خود بازگردد.
بازگشت صالح حردانی میتواند یکی از مهمترین تغییرات تأثیرگذار استقلال در دیدار هفته هفتم لیگ برتر باشد.