باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بابایی مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در مورد علت افت فشار در بعضی از مناطق شهر خرم آباد گفت: شبکه‌های سطح شهر به وسیله هوشمند کنترل شده و فضای سبز این شهر از آب شرب در حال جداسازی است.

وی افزود: در ساعات اوج مصرف شبکه هوشمند مقداری فشار آب را کنترل می‌کند که موجب قطعی آب نشود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بیان کرد: خرم‌آباد، به‌عنوان مرکز استان لرستان، شهری با ویژگی‌های خاص اقلیمی و منابع آب طبیعی همچون چشمه‌هاست. اما در سال‌های اخیر، شهروندان در برخی محله‌ها با مسئله افت فشار آب مواجه شده‌اند، گاه حتی در فصولی که بارندگی‌ها نسبتاً مناسب بوده‌اند.

بابایی تاکید کرد: این مشکل اگر به‌صورت مقطعی رخ دهد، ممکن است ناشی از تعمیرات شبکه یا شرایط فصلی باشد، اما وقتی به‌صورت مزمن تکرار شود، نشان‌دهنده ضعف در زیرساخت‌ها، مدیریت منابع آبی و شبکه توزیع است.

وی افزود: وقتی آب به شدت کدر است (مثلاً پس از بارندگی زیاد یا ورود گل و لای به چشمه‌ها یا منابع تأمین)، شرکت آب و فاضلاب ممکن است برای جلوگیری از انتقال ذرات معلق یا آسیب به شبکه، فشار را در برخی نواحی پایین بیاورد یا تقسیم فشار بین بخش‌ها را تغییر دهد. این کار به این دلیل انجام می‌شود که جریان زیاد با ذرات معلق می‌تواند لوله‌ها را مسدود یا آسیب بزند.

بابایی بیان کرد: منابع تأمین آب شهری خرم‌آباد عمدتاً چشمه‌ها و چاه‌ها هستند. اگر بارندگی کاهش یابد، سطح آب زیرزمینی افت کند یا چشمه‌ها آبدهی کمتری داشته باشند، حجم آب قابل تأمین کاهش می‌یابد و فشار در شبکه پایین می‌آید.

وقتی ساختمان‌ها و واحد‌های مسکونی بیشتری ساخته می‌شوند، مصرف آب افزون شده و شبکه به چالش کشیده می‌شود. ممکن است که ظرفیت خطوط قدیم نتواند پاسخگوی تقاضای جدید باشد و فشار در نقاط دوردست یا ارتفاعات کمتر شود.

وی تاکید کرد: شکستگی لوله‌های انتقال یا تعمیرات در خطوط بزرگ می‌تواند باعث افت فشار شود. مثالاً اخیراً اعلام شده که یک شکستگی ناگهانی در خطوط اصلی آب سبب افت یا قطع آب در برخی مناطق خرم‌آباد شده است.

در شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب، درصد قابل توجهی از آب ممکن است در مسیر توزیع هدر رود، وقتی هدررفت زیاد باشد، فشار برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.