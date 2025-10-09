سرمربی تیم فوتبال استقلال از مهاجمان خود درخواست کرده تا تلاش خودشان برای گلزنی را افزایش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در حالی روز‌های آماده‌سازی خود برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر برابر مس رفسنجان را پشت سر می‌گذارد که عملکرد خط حمله این تیم در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی را برای کادر فنی و هواداران ایجاد کرده است. آبی‌پوشان پایتخت در ۶ هفته ابتدایی لیگ، موقعیت‌های گلزنی متعددی خلق کرده‌اند، اما در استفاده از فرصت‌ها ناکام بوده‌اند و این مسئله تأثیر مستقیمی بر نتایج تیم گذاشته است.

در همین راستا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال با هدف تقویت توان تهاجمی تیمش و برطرف کردن ضعف‌های خط حمله، برنامه‌های تمرینی ویژه‌ای برای مهاجمان طراحی کرده است. بر اساس برنامه جدید، تمرینات اختصاصی گل‌زنی، دقت در ضربات نهایی، کار‌های ترکیبی در محوطه جریمه و افزایش هماهنگی بین مهاجمان در دستور کار قرار گرفته است.

ساپینتو در تمرینات اخیر، توجه ویژه‌ای به نحوه جابه‌جایی مهاجمان و تعامل آنها با هافبک‌های هجومی داشته و تلاش کرده تا بازیکنان در موقعیت‌سازی و تصمیم‌گیری نهایی عملکرد بهتری از خود نشان دهند. او در بخشی از تمرینات، با شخصی‌سازی موقعیت‌های واقعی مسابقه، از مهاجمان خواسته تا سرعت و تمرکز بیشتری در زدن ضربات آخر داشته باشند.

خط حمله استقلال در فصل جاری متشکل از چند بازیکن باتجربه و جوان است، اما تا اینجای کار نتوانسته انتظارات را برآورده کند. مهاجمان خارجی استقلال نیز با وجود عملکرد امیدوارکننده در برخی بازی‌ها، از نظر آماری درخشش قابل توجهی نداشته‌اند.

کادر فنی استقلال امیدوار است با اجرای این تمرینات هدفمند و فشرده، مهاجمان تیم در بازی‌های آینده از نظر ذهنی و فنی در شرایط بهتری قرار گیرند و بتوانند با دقت و تمرکز بیشتر، از فرصت‌های گلزنی استفاده کنند.

تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم لیگ برتر باید در ورزشگاه تختی تهران به مصاف مس رفسنجان برود و ساپینتو امیدوار است شاگردانش در این دیدار ضمن ارائه یک نمایش هجومی و منسجم، روند گل نزدن را تغییر دهند تا تیم دوباره به مسیر پیروزی بازگردد.