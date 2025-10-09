باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ارادت خاص شهید لبنانی به امام خمینی و رهبر معظم انقلاب + فیلم

خواهر شهید راغب حرب، از ارادت خاص این شهید به امام خمینی و رهبر معظم انقلاب می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - خواهر شهید راغب حرب، در برنامه تلویزیونی «ملازمان حرم» از شبکه افق، از ارادت ویژه این شهید به بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب سخن گفت.

