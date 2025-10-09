پس از اعلام توافق آتش‌بس و تبادل اسرا به عنوان مرحله اول طرح آمریکا، موجی از ابراز شادمانی میان فلسطینی‌ها و برخی از صهیونیست‌ها به راه افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پس از اعلام توافق آتش‌بس و مبادله اسرا فلسطینی و صهیونیستی، در چارچوب مرحله اول طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به نسل کشی در نوار غزه، فلسطینی‌ها امروز پنجشنبه ابراز شادمانی کردند.

شبکه خبری دولتی القاهره الاخباریه مصر گزارش داد که آتش‌بس رسما ظهر روز پنجشنبه به وقت منطقه پس از امضای آن توسط طرفین در استراحتگاه شرم‌الشیخ مصر، اجرایی شد.

با این حال، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، اعلام کرد که این توافق تنها پس از تصویب نهایی توسط کابینه این رژیم تروریستی که قرار است ساعت پنج عصر پنجشنبه تشکیل جلسه دهد، وارد مرحله اجرا خواهد شد. در همین حال، ساکنان غزه از وقوع یک سری حملات هوایی بر شهر غزه، تقریبا همزمان با زمان امضای توافق، خبر دادند.

با وجود اینکه آتش‌بس در رژیم تروریستی اسرائیل هنوز تائید نشده است، شهرک نشینان صهیونیست به خیابان آمده و آنها نیز ابراز شادمان کردند، این درحالی است که برخی از وزرای صهیونیستی اعلام کرده اند که با توافق موافقت نخواهند کرد.

یک منبع مطلع از جزئیات توافق اظهار داشت که نیرو‌های اسرائیلی طی ۲۴ ساعت پس از امضای توافق، عقب‌نشینی را آغاز خواهند کرد.

یک مقام اسرائیلی نیز اعلام کرد که انتظار می‌رود تمامی ۲۰ اسیر اسرائیلی که تصور می‌شود هنوز در غزه زنده هستند، روز‌های یکشنبه یا دوشنبه آزاد شوند. ۲۶ اسیر دیگر مرده تلقی شده‌اند و سرنوشت دو نفر همچنان نامعلوم است. حماس اشاره کرد که بیرون کشیدن اجساد پراکنده در سراسر غزه ممکن است زمان‌بر باشد.

منبع: ام اس ان

برچسب ها: آتش بس غزه ، جنگ غزه
