باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال‌هایی که در مجلس هستم حوزه آموزش و پرورش یکی از اولویت‌های بنده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور اظهار کرد: کار خوبی که در سال گذشته انجام دادیم این بود که بودجه آموزش و پرورش را براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه هفتم و برخی از احکام تنظیم کردیم.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس بیان کرد: کل بودجه هزینه‌ای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ تقریباً 273 هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید یعنی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۶ درصد افزایش پیدا کرد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: پروژه‌های عمرانی نیز حدود ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که یعنی حوزه عمرانی را حدود ۹۹ درصد افزایش دادیم.

زارع گفت: اگر مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی را برای سال ۱۴۰۳ در نظر بگیریم، حدود ۲۹۱ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به ۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی افزایش تقریباً ۵۹ درصدی داشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد بودجه کل کشور به آموزش و پرورش اختصاص دارد، اما به نظر من این میزان باید حداقل ۱۵ درصد باشد؛ زیرا این وزارتخانه راهبردی و زیربنایی است و سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت علوم و دیگر دستگاه‌های تخصصی، مسیر آموزش و پرورش را ادامه می‌دهند. اساساً آموزش و پرورش نقش زیرساختی، به‌ویژه برای آینده کشور دارد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس اظهار کرد: درباره بودجه سال ۱۴۰۵، اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه و اصلاح قانون الحاق در حال بررسی هستیم. همان‌طور که استحضار دارید، ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر کرده و بودجه سال ۱۴۰۵ به‌صورت دو مرحله‌ای نیست، بلکه دولت مکلف شده است ابتدای دی‌ماه منابع، مصارف و جداول بودجه را ارائه کند.

این نماینده مجلس می‌گوید دولت برای تنظیم جداول نیاز به احکامی دارد که بر اساس آن‌ها بودجه را بنویسد. ما از ظرفیت قانون «الحاق 3» استفاده کرده‌ایم؛ دولت نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و احکام تبصره‌هایی که مصوب کرده‌ایم که اگر بخواهد لایحه جدیدی بدهد، به مرحله یک‌مرحله‌ای امسال نخواهد رسید.

زارع گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود این احکام را دائمی می‌کنیم تا از سال بعد دولت نیاز به هیچ حکم دائمی برای بودجه 1406 نداشته باشد، اما برای بودجه 1405 مجلس باید تا اول دی‌ تصویب کند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تأیید کند تا دولت بر اساس این احکام، بودجه ۱۴۰۵ را ارائه دهد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس تصریح کرد: یکی از اولویت‌های ما در قانون تنظیم مقررات مالی (۳) دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه، موضوع آموزش و پرورش است البته حوزه سلامت و برخی مسائل دیگر نیز در دستورکار هستند تا دولت بخش آموزش و پرورش را در این میان تقویت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: ما تأکید داریم که هم در بخش هزینه‌های جاری و هم در پروژه‌های عمرانی، آموزش و پرورش باید در اولویت قرار گیرد.

زارع در پاسخ به سوالی مبن براینکه چند درصد از بودجه کل کشور در سال آینده به وزارت آموزش و پرورش تعلق خواهد گرفت؟، اظهار کرد: اکنون میانگین حدود ۱۰ درصد است که حتی کمی کمتر هم می‌شود و این میزان قانع‌کننده نیست البته دولت نیز محدودیت‌ها و ملاحظاتی در حوزه بودجه ازجمله تحقق درآمدها دارد که تا خرداد امسال، میانگین تحقق درآمدها حدود ۶۰ درصد بوده است به همین دلیل، لازم است از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا آموزش و پرورش و حوزه سلامت را ارتقا دهیم.