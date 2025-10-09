باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و آزادراه تهران – شمال مسیر(جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس محدوده های ابتدای آزادراه و تونل شماره ۴ را شاهد هستیم.

او بیان کرد: تردد روان در محورهای هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) ، آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر(شمال به جنوب) ، آزادراه پردیس – تهران گزارش شده است.

وی ادامه داد:ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.