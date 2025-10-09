تیم‌های نفت زاگرس، پاس کردستان، مهگل البرز، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر و کاله دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر بسکتبال را به سود خود تمام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، امروز -پنجشنبه ١٧ مهرماه- با برگزاری دیدار‌های هفته دوم پیگیری شد.

در این هفته از رقابت‌ها و در اولین دیدار، نفت زاگرس جنوبی در دیدار خانگی برابر همنام آبادانی خود صاحب برتری شد. در این دیدار محمد جمشیدی با ۴۱ امتیاز، ۶ پاس گل، ۵ ریباند، یک توپ ربایی و کارایی ۴۴ بهترین بازیکن زمین بود.

در شاهرود تیم پایش پارت این شهر برابر مهگل متحمل شکست شد. «نمانیا میلوشوویچ» بهترین بازیکن این دیدار بود، او با ۱۷ امتیاز، ۱۰ ریباند، یک توپ ربایی و کارایی ۲۱ این عنوان را به دست آورد.

در یکی از مهمترین دیدار‌های این هفته که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، تیم استقلال برابر شهرداری گرگان صاحب برد شد و دومین پیروزی خود در این فصل را ثبت کرد. در این دیدار سید مهدی جعفری با ۲۱ امتیاز، ۷ پاس گل، ۳ ریباند، یک توپ ربایی و کارایی ۲۰ عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

پاس کردستان دیگر برنده این هفته از مسابقات بود که موفق به کسب برد خانگی برابر رعد پدافند هوایی اصفهان شد. رضا ملک دوست بهترین بازیکن این دیدار شد، این عنوان با ۲۶ امتیاز، ۷ توپ ربایی، ۶ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۲۸ به او اختصاص یافت. 

دیدار تیم‌های طبیعت و پترونوین هم در سالن اندیشه ماهشهر با برتری طبیعت تمام شد تا این تیم هم صاحب دومین برد فصل شود. صارم جعفری با ۶ امتیاز، ۱۳ ریباند، ۴ پاس گل، ۳ بلاک و کارایی ۲۴ بهترین بازیکن زمین شد.

آخرین دیدار این هفته از رقابت‌ها در سالن مخابرات اصفهان میان دو تیم گلنور و کاله برگزار شد که طی آن گلنور در حضور تماشاگرانش متحمل شکست شد. این دومین باخت گلنور و اولین برد کاله در این فصل بود. 

بهترین بازیکن این دیدار «جورجه گاگیچ» شد که در کارنامه صاحب ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۱۶ بود.

نتایج دیدار‌های هفته دوم مسابقات بسکتبال بیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است: 

نفت زاگرس جنوبی ١٠٤ - نفت آبادان ۸۸

پاس کردستان ۹۱ - رعد پدافند هوایی اصفهان ۸۲

 پایش پارت شاهرود ٧٥ - مهگل البرز ٨٥

استقلال تهران ۸۵ - شهرداری گرگان ۸۳

پترونوین ماهشهر ۴۷- طبیعت اسلامشهر ۷۷

گلنور اصفهان ۵۷ - کاله مازندران ۶۸

برچسب ها: لیگ برتر بسکتبال ، مسابقات لیگ برتر بسکتبال
خبرهای مرتبط
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
اهدای ۲ قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال برای احداث کمپ توسط وزارت ورزش
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
تمرینات ویژه ساپینتو برای مهاجمان استقلال
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
صعود پینگ‌پنگ‌باز نونهال ایران به جمع ۸ نفر برتر کانتندر جوانان تونس
لیگ فوتسال بانوان؛ استقلال، سپاهان را درهم کوبید
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی‌های لیگ برتر و تیم ملی شد
زمان برگزاری لیگ شنا مشخص شد
تمرین بازیکنان پرسپولیس در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان تیم
آخرین اخبار
معینی رکورد یک ضرب جهان را شکست/ نقره مجموع در چنگ وزنه‌بردار ایرانی
حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران
محبی: روسیه را به خوبی می‌شناسم/ امیدوارم بازی زیبایی رقم بزنیم
قلعه‌نویی: روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است/ ایران به جایگاه خودش رسیده است
برندگان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مشخص شدند
تمرینات ویژه ساپینتو برای مهاجمان استقلال
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
عارف غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال شد
حضور حسین عبدی به عنوان سرمربی پرسپولیس دروغ است/ از وحید هاشمیان حمایت می‌کنیم
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
تاج خطاب به آزمون: برای بازگشتت لحظه‌شماری می‌کنیم
دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
تمرین بازیکنان پرسپولیس در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان تیم
صعود پینگ‌پنگ‌باز نونهال ایران به جمع ۸ نفر برتر کانتندر جوانان تونس
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
لیگ فوتسال بانوان؛ استقلال، سپاهان را درهم کوبید
زمان برگزاری لیگ شنا مشخص شد
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس
نایب رئیس کمیته ملی المپیک: ورزش به عنوان یک ابزار قدرتمند به دنبال صلح است
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد آماده میزبانی بازی‌های لیگ برتر و تیم ملی شد
کلایورت: شکست مقابل عربستان ناعادلانه بود؛ هنوز شانس صعود به جام‌جهانی را داریم
کارشناس فوتبال روسیه: ایران حریفی قدرتمند با بازیکنانی بزرگ است
اورسجی: تیم ملی کبدی زنان در جهانی به طلا نمی‌رسد!/ در بحرین قهرمان می‌شویم
فعالیت ورزشی بیماران هموفیلی شرایط جسمی آنان را بهبود داده است + فیلم
کدام تیم‌ها تاکنون مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را گرفتند؟
مصدومیت شدید بازیکن محبوب پرسپولیسی‌ها
مقایسه رونالدو و مسی در قاب فوتبال ملی/ برتری با کدام ابرستاره است؟
قیمت واقعی کاناوارو چقدر است؟
سرمربی مشهور آرژانتینی درگذشت