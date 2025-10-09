باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، بر لزوم «پیشبرد اجرای توافق توقف جنگ در نوار غزه در تمامی مراحل آن» و اهمیت «حمایت و نظارت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر این اجرا» تاکید کرد.

محمد الشناوی، سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر، گفت که السیسی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود از وی دعوت کرد تا در مراسم جشنی که در مصر به مناسبت انعقاد توافق توقف جنگ در نوار غزه برگزار خواهد شد، شرکت کند.

او افزود که توافق اخیر میان رژیم تروریستی اسرائیل و جنبش حماس، «یک توافق تاریخی است که حاصل تلاش‌های مشترک مصر، آمریکا و میانجی‌ها در دوره گذشته است.» ترامپ نیز به نوبه خود از دعوت همتای مصری خود استقبال کرد و از سفر به مصر ابراز خوشحالی نمود.

شایان ذکر است که دور سوم مذاکرات غیرمستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر در شرم الشیخ روز چهارشنه آغاز شد. حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، ابراهیم کالین رئیس نهاد امنیتی و اطلاعاتی ترکیه، استیو ویتکاف و جرد کوشنر دو فرستاده دونالد ترامپ، در دور سوم این مذاکرات در شرم الشیخ حضور نیز حضور داشتند.

و پس از این مذاکرات، آتش‌بس رسما در شرم‌الشیخ امضا و از ساعت ۱۲ ظهر به وقت قاهره به اجرا درآمد. به منظور تسهیل تردد غیرنظامیان و تحویل کمک‌ها، پنج گذرگاه بشردوستانه به غزه باز خواهد شد. رسانه‌ها افزودند که اولین تبادل زندانیان این توافق، به طور آزمایشی برای شنبه یا یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

