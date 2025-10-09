آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با روسیه در ورزشگاه میزبان جام جهانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان فوتبال ایران از ساعت ٢٠ به وقت محلی آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار برابر روسیه برگزار کردند.

این تمرین با حضور ٢۶ بازیکن و در ورزشگاه ولگوگراد برگزار شد. استقبال فراوان خبرنگاران و عکاسان روسی از تمرین تیم ملی حاکی از اهمیت فراوان این دیدار دوستانه برای فوتبال روسیه دارد.

اعضای تیم ملی پیش از آغاز تمرین، بصورت تیمی عکسی از حضورشان در یکی از ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی ٢٠١٨ به ثبت رساندند.

بازیکنان تیم ملی پس از پایان پانزده دقیقه ابتدایی و ترک ورزشگاه از سوی خبرنگاران، به مرور برنامه‌های تاکتیکی امیر قلعه‌نویی برای دیدار فردا پرداختند.

تیم ایران فردا صبح در محل اقامت خود تمرین سبکی برگزار خواهد کرد و پس از برگزاری جلسه فنی نهایی، ملی‌پوشان از ساعت ٢٠ به وقت محلی (٢٠:٣٠ به وقت تهران) به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال روسیه ، بازی دوستانه
